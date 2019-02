Colau permetrà que es doblin les bicis i motos compartides a la ciutat

A les portes d'una edició del Mobile World Congress molt centrat en la mobilitat urbana, el ple de Barcelona ha resolt avui una assignatura pendent: la taxa a bicis i motos d'ús compartit. La sessió ha donat llum verda a l'impost de 71,51 euros anuals per vehicle que hauran d'abonar les empreses del sector, que és, segons el govern municipal, el primer pas de la regulació que es farà, la setmana que ve, per decret d'alcaldia, cosa que ha fet indignar els grups de l'oposició. El govern municipal, que ha negociat a contrarellotge per segellar l'entesa amb les sis empreses que operen a la ciutat, ha avançat ja que es fixarà el nombre màxim de llicències per a bicis compartides en 2.650 –actualment n'hi ha 1.500– i el de motos en 4.639 –ara n'hi ha 2.323–. En xifres globals, doncs, es permetrà pràcticament doblar el parc actual si se sumen els dos tipus de vehicles: 7.289 llicències en total. De fet, la proposta que l'equip d'Ada Colau va portar a aprovació inicial al novembre preveia un nombre força més baix de llicències. Sobretot, de les de moto, que es fixaven en unes 3.400. Grups com el PDECat han criticat que el reglament s'aprovi "per la porta del darrere" en forma de decret d'alcaldia.

La regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, ha avalat la necessitat de posar ordre al sector per veure quin ús fa de l'espai públic i quina contrapartida aporta, però, al mateix temps, de reforçar-lo perquè permet un "canvi molt positiu": passar de l'economia de la propietat a la de l'ús. I, també, reduir el nombre de vehicles en circulació. La taxa s'ha aprovat amb els vots favorables del govern , ERC, PSC i els dos regidors no adscrits i començarà a aplicar-se de la mà del decret d'alcaldia amb la regulació, que es publicarà la setmana que ve i haurà de sotmetre's a un període d'al·legacions i exposició pública que pot allargar-se un mes.

El que es preveu, de fet, són dos decrets d'alcaldia: el que preveu l'atorgament de llicències, que es farà, finalment, per concurs i no per subhasta com s'havia apuntat en un primer moment, i el que ha de fer compatible aquesta regulació amb l'ús d'aparcaments. En aquest segon cas, el consistori preveu fer una reserva de places per a vehicles d'ús particular en aquells àmbits de la ciutat amb més pressió turística o necessitats específiques. Aquestes places es pintaran de color lila per diferenciar-les de les que poden fer servir les empreses.

L'altra novetat de la regulació respecte a la que es va presentar inicialment és el compromís d'estudiar, de cara a l'any que ve, la possibilitat que les empreses tinguin bonificacions de la taxa si acrediten responsabilitat social en matèria de contractació. També s'estableix el compromís de revisar el nombre de llicències atorgades quan la regulació ja estigui en funcionament.

La vigència de les llicències, que són intransferibles, serà de tres anys prorrogables a un més i les empreses estaran obligades a utilitzar-les. Tots els vehicles hauran de tenir sistemes de geolocalització i si estan inoperatius o avariats s'hauran de retirar abans de 24 hores. De moment, el consistori no ha entrat a regular l'ús del cotxe compartit, que és un punt que s'està treballant i que es preveu portar a votació a finals d'any.