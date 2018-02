Colau pressiona ERC per engegar ja la connexió del tramvia per la Diagonal

Ha arribat “l’hora de la veritat” amb el tramvia per la Diagonal. L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va fixar ahir el mes de febrer com el compte enrere perquè els partits de l’oposició es posicionin de cara a una futura votació sobre la unió del Trambaix i el Trambesòs. La cerca d’aliats per tirar endavant la connexió, però, se li ha complicat a Colau, que ahir va assenyalar directament ERC perquè defineixi si donarà o no suport a la connexió. “El PSC ha dit que hi està a favor, ERC s’ha d’acabar de decidir”, va dir ahir en una entrevista a Betevé.

Un cop la setmana que ve siguin públiques les conclusions de la comissió d’estudi del tramvia –per on els darrers mesos han circulat experts i tècnics– l’alcaldessa va instar ahir a passar a l’acció. “El tram que va de Glòries al passeig de Sant Joan és a les nostres mans, el podem fer, hi som a temps”, va insistir mentre atiava els republicans perquè els donin suport en els plans que l’equip municipal ha anat desgranant les darreres setmanes.

Ahir, l’alcaldessa va insistir obrint la possibilitat de començar les obres amb un primer tram que arribi fins al passeig Sant Joan. Connectar el tramvia per la Diagonal és segurament un dels compromisos més simbòlics del govern dels comuns i d’aquí que engegar les obres aquest mandat sigui també un element clau des del punt de vista polític.

Colau dona per acabada tota la feina que el govern podia fer fer des del punt de vista tècnic i informatiu, però els suports de moment no arriben. Amb el no del PDeCat damunt la taula, l’alcaldessa va tornar a apel·lar ahir a les forces d’esquerres per culminar la connexió històrica del tramvia a la ciutat–va recordar que ERCho duia al seu programa electoral–. Tant el PP com Ciutadans s’oposen a la proposta.

ERC retreu el joc polític a Colau

Els republicans, per la seva banda, ja han advertit a Colau que no aniran a una votació “simbòlica” sobre el tramvia per la Diagonal. La formació considera que aquesta obra s’ha convertit en una qüestió “ideològica” i que la votació que es planteja no serveix a la pràctica per engegar el projecte si no es tenen tancats altres aspectes abans.

Entre les qüestions pendents, hi ha el conveni que el govern de Colau ha de signar amb l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), que és qui ha de validar el projecte, van assegurar ahir a l’ARA. L’ATMés un òrgan consorciat on l’Ajuntament té un pes del 25% i la Generalitat un 51% mentre que la resta correspon a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Els republicans també troben a faltar un projecte constructiu damunt la taula i un projecte sobre model de gestió clar que prioritzi que el futur tramvia connectat estigui en mans públiques i no afavoreixi l’empresa privada.

De fet, una futura gestió 100% pública del tramvia és la condició innegociable que ha posat damunt la taula la CUP per donar suport al projecte de Colau. De moment, el màxim que ha pogut garantir el govern municipal ha estat un mètode que asseguraria que les concessions a empreses privades que gestionen el TramBaix i el Trambesòs no s’allarguessin un cop vencin l’any 2032. Aquesta gestió pública a l’horitzó però encara amb molts anys pel mig no convenç ERC i la CUP reconeix que si aquesta fos la proposta final també l’hauria de sotmetre a votació interna per decidir el seu suport final.

Colau ha desistit de rescatar les concessions del tramvia abans que vencin els contractes per l’alt cost que suposaria compensar les companyies i els problemes d’inseguretat jurídica que podrien fer créixer encara més la factura municipal amb aquestes companyies si el conflicte acabés als jutjats. En canvi, en un informe presentat fa unes setmanes va proposar un mètode que passaria perquè l’Ajuntament pagui el cost de les obres del tram central del tramvia –el primer tram que proposa Colau seria entre Glòries i passeig Sant Joan– per tal de començar les obres ja i quan les concessions privades acabin poder recuperar el 100% del transport en mans públiques i que passi a dependre de TMB com el metro i els autobusos.