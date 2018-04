L'oposició tomba la multiconsulta de Colau

Primer revés de l'oposició a l'alcaldessa Ada Colau en el ple d'avui. Els grups han tombat la multiconsulta que BComú vol celebrar abans de l'estiu. El govern ja ha hagut de retirar les preguntes d'iniciativa municipal que portava a votació i tampoc han superat el tall del ple les dues propostes d'iniciativa ciutadana que havien recollit més de 15.000 signatures per formar part de la consulta: sobre la municipalització de l'aigua i sobre el canvi de nom de la plaça Anronio López pel d'Idrissa Diallo, en record al noi que va morir al Centre d’Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca l’any 2012. La pregunta sobre l'aigua només ha sumat el suport de BComú i ERC i la del canvi de nom ha aglutinat el govern, ERC i la CUP. Els anticapitalistes han votat en contra de preguntar sobre la municipalització de l'aigua perquè entenen que ja forma part del programa electoral del govern. El ple tombarà tot seguit el projecte de tramvia de Colau.

Les dues preguntes que el govern s'ha vist obligat a retirar feien referència a canviar el planejament del carrer Rec Comtal, 19, on s'havia de fer un hotel per passar-lo a zona verda o equipament i a canviar el planejament del 22@ perquè l'habitatge públic superi les previsions actuals.

En el torn de presentació de la iniciativa, la regidora de Participació, Gala Pin, ha defensat que el que es vota avui, després de l'ofensiva judicial d'Agbar per evitar la multiconsulta -s'han presentat fins a deu denúncies per intentar frenar-la-, és la defensa de la sobirania municipal: "Avui votem si el futur de la nostra ciutat el pot decidir una multinacional", ha defensat la regidora, després de lamentar "l'ofensiva judicial" d'Agbar contra la multiconsulta, que inclourà una pregunta sobre la municipalització de l'aigua.

El cost de la multiconsulta, que segons l'oposició podria arribar als tres milions d'euros, ha sigut una de les crítiques que més han repetit els grups de l'oposició. Alguns, com el PP i Cs, també han lamentat que només s'hagin mobilitzat entitats "afins" a l'aclaldessa. "Només es pregunta sobre el que es pregunten els amics de l’alccaldessa i no sobre el que es pregunten els barcelonins, com l'enllaç del tramvia o els carrils bici", ha defensat el popular Alberto Fernández Díaz.

L'alcaldessa ha agafat la paraula a l'últim torn per lamentar que es negui el dret a les entitats ciutadanes que han fet el treball de recollir suports de formular les seves preguntes a la ciutadania. "Avui li fan el joc a Agbar", ha lamentat l'alcaldessa, després d'assegurar que l'empresa s'ha gastat milions d'euros en campanyes de publicitat i demandes per frenar la multiconsulta. Les entitats que havien presentat presentat preguntes i que han seguit el ple des de la grada de públic han esclatat en crítiques a l'oposició quan s'ha conegut el resultat de la votació. "Per què ús paguem el sou?", ha cridat una de les assistents.