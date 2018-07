Collboni exigeix a Colau que detalli el nou pla de retallades

El PSC no enterrarà la destral de guerra fins que l'equip d'Ada Colau no hagi explicat fins a l'últim detall del pressupost municipal, ara sota sospita. Després de setmanes de rum-rum sobre desajustaments i possibles retallades, els socialistes van treure a la llum ahir un document intern del govern que xifrava en 107 milions d'euros la tisorada que s'estaria preparant en matèria d'inversions entre aquest any i el següent i va exigir una resposta immediata a Colau. Qui va respondre, però, no va ser ni l'alcaldessa, ni el responsable de l'àrea econòmica, Gerardo Pisarello, sinó que ho va fer, passades unes hores, la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, que, preguntada en comissió, va defensar que el document del PSC ja no era actual, sinó que corresponia a un dels diferents escenaris que es van dibuixar a finals del 2017, en el moment de màxima incertesa política i de previsió de caiguda dels ingressos de les plusvàlues, un càlcul que, va apuntar, és "volàtil". Per això, ara el PSC exigeix saber quin és el document vàlid, ja que el govern no ha detallat en cap moment amb quines xifres treballa.

Sanz, tot i defensar que els projectes d'obres compromesos anaven endavant, va admetre –com ja havia fet un dia abans Pisarello– que, fruit d'aquesta possible baixada d'ingressos provinents de les plusvàlues, potser caldria reajustar algunes projectes. Fonts municipals van assegurar que la retallada de 107 milions, però, ja no era un càlcul que estigués sobre la taula.

Vista la resposta, el cap de files del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, ha tornat a comparèixer avui per demanar explicacions, un cop més, a Colau. El socialista defensa que si les retallades de 107 milions ja no són l'escenari actual és que hi ha un altre escenari de retallades que tampoc no s'ha concretat, i remarca que el govern –a qui acusa d'haver passat la pilota d'una àrea a una altra– no ha negat en cap moment la retallada. "Fins que no se'ns expliqui la veritat, no pararem", ha avisat Collboni, que ha instat Colau a convocar els grups de l'oposició per exposar quina és la situació econòmica de la ciutat. Acusa el govern d'estar amagant "de manera vergonyosa" aquesta informació a la ciutadania. "És obvi que tenim dret a saber quin és el document actualitzat", ha defensat, després de criticar la política de transparència de l'equip de l'alcaldessa.

L'equip de Colau, però, no té prevista cap compareixença durant el dia d'avui per aclarir la situació. Durant les comissions d'aquesta setmana no ha sigut només el PSC el que ha demanat informació sobre possibles retallades a Colau, sinó que ho ha fet el conjunt de l'oposició, incloent-hi la CUP, que assegura haver rebut informació de treballadors municipals sobre una possible tisorada d'un 5% de la despesa corrent.

En nom del PDECat, Sònia Recasens també ha exigit avui "transparència" al govern de Colau. Ha apuntat que hi ha hagut un error de programació perquè els ingressos s'han executat a la baixa i les despeses, a l'alça i que ara el pressupost "no quadra". "A deu mesos d'acabar un mandat no hi ha reprogramacions, hi ha retallades per quadrar el pressupost", ha criticat i ha demanat detalls de quins projectes es veuran afectats per aquesta situació. Recasens, de fet,l ha acusat el govern d'haver inflat la previsió d'ingressos per poder fer més despesa i de trobar-se ara que els comptes no quadren.