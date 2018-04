El Col·legi de Metges inhabilita un metge per practicar teràpies sense evidència científica a pacients de càncer

El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) ha sancionat un metge amb cinc anys d'inhabilitació per a l'exercici de la professió per haver practicat teràpies sense evidència científica en pacients amb càncer. Concretament, per haver posat en pràctica l'anomenat Mètode Hamer (també conegut com a Nova Medicina Germànica). La junta de govern del Col·legi de Metges també ha fet un requeriment explícit al col·legiat per tal que no torni a practicar ni a difondre en un futur "procediments no validats i sense evidència científica". El metge en qüestió té consulta a les demarcacions de Barcelona i Castelló.

L’expedient que ha resolt la junta es va iniciar arran d’un escrit que el mateix metge sancionat va adreçar al CoMB el juny de 2017, poc després de la seva aparició en un reportatge sobre pseudoteràpies que una cadena de televisió estatal va emetre el maig de l’any passat. El contingut d’aquest escrit, en el qual el metge defensava l’eficàcia de l’aplicació del Mètode Hamer, i el visionat posterior del reportatge van ser considerats per part de la junta motius suficients per obrir un expedient de manera immediata.

L'any 1995 el mateix col·legiat ja va ser objecte d’una altra inhabilitació del CoMB per un període de dos anys per fets pràcticament idèntics, és a dir, aplicar les teories del Mètode Hamer i divulgar-les com a idònies i eficaces. La resolució del col·legi va ser ratificada judicialment pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Els Col·legis de Metges recorden que les teràpies alternatives suposen un risc per a la salut, ja que sovint generen falses expectatives o propicien l’abandonament del tractament prescrit pel metge. És per això que el Consell de Col·legis de Metges i les societats científiques van elaborar l'any passat un document de posicionament -"El malalt amb càncer. Els tractaments oncològics i pal·liatius i les teràpies sense evidència científica i pseudociències"- per recordar als professionals sanitaris quines són les conductes correctes.

El CoMB alerta del risc de les pseudoteràpies, especialment quan impliquen l'abandó d'altres tractaments validats. És el cas, sosté el CoMB, de l’anomenat Mètode Hamer, el qual no tan sols "suposa un risc per als pacients per la seva manca de fonament científic, sinó, sobretot, perquè, de manera explícita, anima els pacients amb càncer a apartar-se de tractaments eficaços i validats". I afegeix: "I els aboca a perdre l’oportunitat de beneficiar-se de la millor estratègia terapèutica disponible per a la seva malaltia". El col·legi recorda que aquesta pràctica contravé les normes deontològiques i de bona praxi.