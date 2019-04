Comencen les tasques per retirar l'amiant de l'estació de la Verneda

Els treballs per retirar les planxes de fibrociment amb amiant que recobreixen l'interior de l'estació de metro de la Verneda han començat aquesta matinada minuts després que el servei de metro tanqués a les dues de la matinada. Un cop finalitzat el servei, els operaris han començat a baixar material a l'interior de l'estació i a preparar l'espai per fer la retirada de les planxes de fibrociment, que cobreixen uns 900 metres quadrats. Un cop retirades, es muntaran planxes de policarbonat als llocs on calgui per canalitzar possibles filtracions. L'estació estarà tancada fins al 22 d'abril, moment en què acabaran els treballs, que es desenvoluparan durant aquests tres dies ininterrompudament.

Des d'aquest divendres i fins al 22 d'abril, la línia 2 del metro quedarà partida en dues parts a causa dels treballs per retirar les planxes que contenen amiant. Els combois circularan entre Paral·lel i La Pau, per una banda, i entre Artigues-Sant Adrià i Badalona Pompeu Fabra, de l'altra.



Abans de tornar a obrir l'estació el 23 d'abril a les cinc del matí, es faran proves ambientals per certificar que no hi ha contaminació a l'aire de l'estació a conseqüència dels treballs.

Altres mesures contra l'amiant

La retirada de les planxes de fibrociment amb amiant de l'estació de la Verneda és una de les actuacions que TMB està fent contra la presència d'aquest component a la xarxa del metro. L'empresa farà un mostreig d'aire i d'elements sòlids d'estacions de metro per detectar-hi la presència d'amiant. També ha ofert revisions voluntàries als treballadors que no han estat mai exposats a l'amiant i ha adquirit trens nous per substituir els que estan afectats per l'amiant.



Els sindicats insisteixen que els treballadors que han estat en contacte amb l'amiant pateixen afectacions pulmonars i, fins i tot, que un treballador ja jubilat va morir per aquesta causa. CCOO ha denunciat que més d'un 30% dels treballadors que han passat un examen mèdic a les revisions mèdiques per l'amiant pateixen afectacions pulmonars.



Pel que fa al treballador ja jubilat que els sindicats argumenten que va morir per l'amiant, el comitè d'empresa va assegurar que va morir després de patir fibrosi quística. Segons van explicar, es tractava d'un home a qui van trobar fils d'amiant al teixit respiratori després de practicar-li una biòpsia arran de la malaltia que patia.