Comín reconeix que la candidatura de Barcelona per l'EMA va perdre posicions amb les imatges de violència de l'1-O

El conseller de Salut, Toni Comín, reconeix que les imatges de violència policial de l’1-O van malmetre la candidatura de Barcelona per acollir l’Agència Europea del Medicament (EMA, en les sigles en anglès) i li van fer perdre posicions. "Només hi ha haver un dia que vaig patir molt per l’EMA, i es diu 1-O, perquè les imatges de la policia pegant van córrer per Europa i li van fer perdre posicions. Haurem de preguntar al govern espanyol per què minva les possibilitats de l’EMA", ha dit.

No obstant, Comín ha reiterat que Barcelona té possibilitats d'acollir l’agència europea, ja que assegura que "ningú" a Brussel·les dubta que és la millor opció. "Tothom sap que els professionals volen venir a Barcelona, i la importància del trasllat és retenir el talent", ha dit el conseller durant la preguntes posteriors a la conferència 'Salut i República', que ha impartit aquest dimecres a l'Hotel Palace. Comín ha reconegut que l'altre competidora és Amsterdam, però "no té edifici", i Barcelona "és la millor opció".

Segons Comín, no hi ha incompatibilitat entre l'EMA i "la construcció d'una república". Comín reconeix que la Generalitat "s'hi ha deixat la pell", per la candidatura, i que ha treballat molt bé amb l'Ajuntament i el ministeri per tirar-la endavant amb un objectiu comú.

Comín ha reconegut que aquests últims mesos s'ha registrat un increment de les consultes als metges d'atenció primària. "El repunt de les consultes als metges d'atenció primària ha estat provocat directament per l'impacte de les porres sobre la població. Hi ha a qui li pot molestar, però és la realitat", ha dit Comín. El conseller ha recordat que les càrregues policials van provocar més de mil lesionats, alguns de greus. "Hi ha una persona que ha perdut la vista", ha destacat Comín, en referència al noi que va patir l'impacte d'una pilota de goma a la cara.

El ministre Dastis va assegurar en una entrevista a la BBC que les imatges de les càrregues policials són falses. En aquest sentit, el conseller de Salut ha dit que aquestes declaracions "vulneren els límits de la decència".