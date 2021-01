Suspès el desnonament del Gimnàs Social Sant Pau del Raval

Quan quedaven només cinc dies per a la data de desnonament del Gimnàs Social Sant Pau del Raval, l'Ajuntament de Barcelona i la propietat de l'espai, la família Samaranch-Viñas, han acordat donar-se dos mesos per analitzar diferents propostes de futur i aturar l'amenaça immediata sobre l'espai. El regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, ja es va reunir ahir amb representants de la propietat i van acordar llavors tornar-se a veure aquest divendres. La nova trobada ha servit per segellar una nova entesa que garanteix més mesos de vida al projecte social del Sant Pau. El gimnàs, de fet, funciona ara com un equipament d'emergència per atendre persones afectades per la crisi del covid i ofereix dutxes i roba neta a 150 homes i 25 dones.

Ernest Morera, la cara visible del Gimnàs Social Sant Pau, ja assegurava ahir que estaven tranquils, confiats, tot i sentir l'incessant tic-tac de l'amenaça de desnonament al clatell i la negativa manifesta de la propietat a renegociar el lloguer. La data fixada perquè l'edifici de la ronda Sant Pau, 46, quedés buit, encara que sigui per mitjà de l'actuació policial, era el 20 de gener. Ara, segons ha detallat Rabassa, la propietat ha acceptat aturar el procés i tant la família com el consistori estudiaran les diferents solucions que s'han posat sobre a taula. El nou termini fixat és de dos mesos.

El contracte de lloguer va vèncer el 30 de juny i des de llavors el gimnàs ha mantingut la seva activitat, ara convertit en equipament d'emergència, amb l'amenaça constant del desnonament.

La data de desnonament revolta el Gimnàs Social del Raval

Tenint en compte aquesta funció social agreujada pel context de crisi, i que s'ha fet encara més necessària amb les baixes temperatures d'aquests dies, els responsables del gimnàs estaven convençuts que el desnonament no podrà tirar endavant. "Seria incomprensible", apuntava Morera, que remarcava que, davant de la falta de respostes que havien obtingut fins ara per part del govern municipal, han fet que el que era el seu pla B, intentar adquirir l'espai, passi a ser el pla A, que era que el govern complís amb el compromís aprovat pel ple d'expropiar l'edifici, mantenir el gimnàs als baixos i construir habitatge social. Assegura que compten amb la complicitat d'entitats i empreses importants per oferir a la propietat una quantitat equivalent al valor de taxació, que situa en uns sis milions d'euros, però que, de moment, no han obtingut cap resposta.

Fonts de la família propietària, en canvi, neguen haver rebut cap proposta de compra per part dels responsables del gimnàs o de cap persona que es declarés pròxima al projecte i reiteren que volen construir 48 pisos en aquesta parcel·la i que fa gairebé dos anys que esperen la resposta municipal a la seva petició de llicència –van demanar el certificat d'aprofitament urbanístic abans que es fes obligatòria la reserva del 30% d'habitatge social en les noves promocions–. Fins avui, defensaven que no hi ha motius per frenar el desnonament i que la tasca social del gimnàs pot continuar en un altre espai. De fet, la família ja va pactar a través de l'Ajuntament una pròrroga de tres anys del contracte de lloguer, que és la que va vèncer al juny, i apunten que el compromís aleshores ja era buscar un espai alternatiu. Finalment, però, s'han avingut a frenar el procés.

Pressió política

Mentrestant els grups de l'oposició han incrementat la pressió sobre el govern de Colau. El cap de files d'ERC, Ernest Maragall, ha demanat a l'alcaldessa que expropiï l'edifici: "És urgent i no podem esperar, perquè el desnonament és imminent i hem d'actuar com ja es va fer en el cas de La Casa Buenos Aires (Sarrià), les casetes del carrer Encarnació (Gràcia) i la Torre Garcini (Horta)".

Xoc polític per l'amenaça de desnonament del Gimnàs Social Sant Pau

També el grup municipal de JxCat té previst portar a les comissions de la setmana que ve una proposta per demanar que l'Ajuntament adquireixi el local i salvi el projecte. .

Abans de Nadal, el gimnàs ja va protagonitzar accions, com una cadena humana per portar aigua des de la piscina fins a l'Ajuntament o concerts al seu propi terrat per reclamar respostes al govern municipal.