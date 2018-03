Condemnats tres joves per haver violat una noia diverses vegades a València després de posar-li una substància a la beguda

La secció segona de l'Audiència Provincial de València ha condemnat tres joves a entre cinc i vuit anys de presó per haver violat una noia diverses vegades després de posar-li una substància a la beguda que li va fer perdre el sentit de la realitat. A un dels joves, tots ells condemnats com a autors d'un delicte continuat d'abusos sexuals, se li ha imposat una pena de cinc anys de presó, i als altres dos, de vuit anys. També s'ha fixat una mesura de llibertat vigilada per un període de cinc anys, amb l'obligació de participar en programes d'educació sexual, i la prohibició d'aproximar-se o comunicar-se amb la víctima, a la qual han d'indemnitzar amb 10.000 euros per danys morals.

Els fets pels quals han sigut condemnats els tres joves van passar la nit del 2 al 3 de juny del 2012, quan un d'ells es va trobar en una discoteca de Riba-roja de Túria (València) amb la víctima. Tots dos havien mantingut uns anys abans una relació amistosa. En un moment determinat, els joves van introduir a la beguda que consumia la noia una substància no concretada que li va fer perdre el sentit de la realitat. Els condemnats van aprofitar la situació per convidar la víctima i traslladar-la al domicili d'un d'ells, situat a València, on van arribar a les 8 del matí.

Després, els tres joves i un altre noi que també era a l'habitatge van beure cerveses. Davant l'estat d'atordiment i desorientació de la víctima, un dels condemnats se la va emportar a la seva habitació, la va despullar i la va agredir sexualment. Tot seguit ho van fer els altres dos condemnats, i el primer hi va tornar. Un dels joves va abandonar el domicili cap a les 10 del matí acompanyat del quart amic que hi havia a l'immoble, que no consta que participés en els fets. Poc després, un altre dels condemnats va tornar a agredir sexualment la noia aprofitant que rondava pel domicili buscant les seves pertinences i el seu telèfon mòbil.

Cap a les 5 de la tarda, els dos joves que continuaven amb la víctima la van portar a Xirivella, on residia. Dos dels nois havien sigut condemnats prèviament per un delicte de robatori amb força, violència i intimidació, mentre que un altre havia sigut condemnat per un delicte de violència de gènere amb lesions i maltractament familiar.