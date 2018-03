Condemnen a 10 anys de presó un educador per haver abusat de dos germans mentre els feia de cangur

L'Audiència de Girona conclou que l'educador acusat d'abusar de menors va aprofitar que el maig del 2015 es va quedar sol amb dos germans de 9 i 5 anys a qui solia fer classes de repàs a Llívia (Cerdanya) per ensenyar-los vídeos pornogràfics, fer-los tocaments i agredir-los sexualment. El tribunal ha condemnat l'home a 10 anys i 11 mesos de presó, però l'absol d'un tercer cas pel qual també estava acusat. Inicialment, el processat s'enfrontava a 30 anys de presó. Quan els abusos van transcendir, l'acusat anava com a independent a la llista d'Esquerra (ERC) a les eleccions municipals per Puigcerdà -ocupava el número 12 de la candidatura-, però el partit el va expulsar.

La sentència de la secció tercera de l'Audiència de Girona declara provat que el processat va abusar sexualment de dos germans menors d'edat a qui el dia 8 de maig del 2015 va fer de cangur. Segons recull la resolució, feia tres mesos que el processat feia classes particulars al germà gran, que aleshores tenia 9 anys. Sempre que era amb els menors era a casa d'ells i en presència d'un adult. El dia dels fets, però, la mare va haver de marxar de casa per motius laborals i va deixar els germans amb l'educador.

L'acusat va portar els menors a la piscina i quan van tornar a casa, "aprofitant que estava sol amb els menors, els hi va mostrar contingut pornogràfic amb la seva 'tablet'", declara provat el tribunal, que afegeix que, a continuació l'home va fer tocaments als dos menors a les zones genitals i a un d'ells el va agredir sexualment amb un objecte de plàstic. La sentència assenyala que les declaracions dels menors al judici, que es van fer a porta tancada, són "clares" i que, a més, estan secundades per altres proves que demostren els abusos.



En canvi, el tribunal conclou que no hi ha prou proves per condemnar l'acusat per l'altre suposat cas d'abusos que li atribuïa la fiscalia, que demanava 30 anys de presó per a l'home. Es tracta de la denúncia per un menor de 3 anys, a qui el processat feia de cangur des del desembre del 2014.

L'Audiència li prohibeix treballar amb menors

A més dels 10 anys i 11 mesos de presó, l'Audiència prohibeix a l'acusat treballar en cap feina en la qual tingui contacte amb menors durant 6 anys per a cada delicte. També l'obliga a indemnitzar cadascun dels menors amb 6.000 euros i li prohibeix apropar-s'hi durant un termini de 10 anys. La sentència no és ferma i es pot recórrer.



El processat està en presó provisional des del 9 de maig del 2015. Va ser llavors quan els pares dels dos germans van denunciar l'educador davant dels Mossos d'Esquadra. Després de la seva detenció, ERC el va apartar de la llista de manera fulminant.