Condemnen els pares de la Nadia a cinc anys i tres anys i mig de presó per haver estafat 400.000 euros

L'Audiència de Lleida ha condemnat a penes de cinc anys i tres anys i mig de presó, respectivament, Francisco Blanco i Margarita Garau per haver estafat més de 400.000 euros que van recaptar com a donatius de campanyes solidàries simulant que eren per tractar la seva filla Nadia d'una malaltia rara.

En la sentència, la secció primera de l'Audiència condemna els pares de la Nadia a multes que sumen 5.000 euros, així com a tornar els donatius a les persones estafades, després de concloure que van aprofitar la malaltia de la menor per "ordir un pla" amb el qual enriquir-se mitjançant campanyes solidàries.