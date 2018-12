Condemnen un home a mig any de presó per insults homòfobs a Barcelona

El jutjat penal 18 de Barcelona ha condemnat un home a sis mesos de presó per delicte d'odi a causa dels seus insults homòfobs contra un jove en un incident del setembre de 2016 en un carrer de la capital catalana. "Tu ets un marica, un sidós, et mataré marica de merda" és una de les expressions que recull l'apartat de fets provats de la sentència. La condemna, que també inclou una multa de 720 euros i una indemnització de 600 euros a la víctima per danys morals, basa la pena en l'article 510 del Codi Penal espanyol, on es tipifiquen les "lesions a la dignitat de les persones" per motius com "l'orientació i la identitat sexual".

En el moment dels fets, l'acusat estava assegut en una terrassa d'un bar, al carrer Freser de Barcelona, quan una dona va aparcar el seu cotxe i va deixar els llums encesos mentre descarregava unes bosses. Segons explica la sentència, "de manera inopinada" el condemnat i un altre individu que no s'ha identificat van començar a menysprear-la dient-li "vella puta de merda". En aquell instant va aparèixer el fill de la dona, que va demanar-los que deixessin d'insultar-la i va començar a rebre insults homòfobs dels dos homes.

Llavors tots dos van aixecar-se de la cadira per "menyscabar la integritat física" del jove i l'acusat va intentar pegar-li amb la mà a la cara mentre prosseguia amb les desqualificacions. Després l'individu no identificat va arribar a arraconar-lo contra la paret dalt d'una motocicleta.

La sentència considera que l'acusat i el seu acompanyant van adreçar-se "de manera agressiva al denunciant i amb ànim d'humiliar-lo públicament" i afegeix que l'acusat havia publicat expressions a Facebook en la mateixa línia. Tot i això, la sentència absol l'acusat del delicte d'amenaces i del delicte de lesions. A més, rebutja la indemnització que reclamava la defensa d'una indemnització pel tractament psiquiàtric a què la víctima diu que va sotmetre's com a conseqüència de l'incident, perquè "no ha quedat acreditada una relació de causa efecte".

El jutjat ha rebaixat a sis mesos els tres anys de presó que demanava la fiscalia per un delicte de lesions amb agreujant de discriminació per orientació sexual, i rebutja l'establiment d'una ordre d'allunyament de mil metres.