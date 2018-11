Confirmat: un quilo ja no és un quilo

Fins avui, el quilogram era l'última unitat fonamental de mesura que depenia encara de la magnitud d'un objecte. Però el quilo, tal i com el coneixíem fins ara, ja és història. La comunitat científica mundial ha aprovat avui la revisió més important del Sistema Internacional d'Unitats (SI) des de la seva instauració el 1960, amb la redefinició de quatre de les seves set unitats i la fi del patró físic del quilo. A partir del pròxim 20 de maig, Dia Mundial de la Metrologia, quan entri en vigor el nou sistema, la unitat bàsica de pes no estarà definida pel 'gran quilo', el tradicional cilindre recte de 39 centímetres que s'utilitza com a referent universal per definir el quilogram, sinó que serà substituït per una fórmula matemàtica.

A la pràctica, aquest canvi no tindrà cap efecte quan anem a comprar un quilo d'arròs o de pomes, però sí que pot ser clau en altres àmbits, perquè aportarà més precisió en l'administració de medicaments, els anàlisis mèdics, els sistemes de navegació per satèl·lit o les competicions esportives.

La resolució ha sigut aprovada per unanimitat dels delegats dels 60 estats membres de la Oficina Internacional de Pesos i Mesures amb dret a vot en la clausura de la seva 26a conferència general, després de tres dies de debats. "Aquest congrés apareixerà a la història com l'esdeveniment més important per a la metrologia, perquè marca una transformació radical en el sistema base per a la ciència i l'intercanvi econòmic global", ha afirmat durant la conferència el president de l'Acadèmia de Ciències de França, Sébastien Candel.

El quilo era l'últim supervivent definit per un objecte físic, un cilindre de platí i iridi conegut com el 'gran quilo' que, segons els científics, havia perdut per motius que es desconeixen 50 micrograms, de manera que ja no tenia la fiabilitat que se li suposava.

A partir d'ara, doncs, el quilo es definirà en relació amb la constant de Planck, central en la teoria de la mecànica quàntica i que deu el nom a un dels seus pares, el físic i matemàtic alemany Max Planck. Aquesta constant, la xifra immòbil escollida per definir la unitat de la massa, descriu els paquets d'energia emesos en forma de radiació, que es calcularan gràcies a un aparell anomenat balança de Watt.

A part del quilo, el congrés també ha acordat redefinir tres unitats de mesura més: l'ampere (per mesurar el corrent elèctric), el Kelvin (temperatura) i el mol (quantitat de substància), mentre que el metro i la candela no canvien però se'n reformulen les definicions.