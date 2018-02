Confirmen un brot de xarampió amb tres casos detectats

L'Agència de Salut Pública de Barcelona ha confirmat la presència d'un brot de xarampió a la ciutat amb tres casos detectats. Els afectats són dues dones joves i un home que toca la quarantena, segons han explicat a l'ACN fonts de l'entitat sanitària. Ara s'estudia si hi pot haver algun altre cas positiu, fet que no es descarta perquè tot i que la malaltia circula molt poc, és altament contagiosa.

De moment des del Servei d'Epidemiologia de l'Agència s'està fent un treball de cerca epidemiològica i s'està entrevistant els afectats. A banda, s'està avisant els centres sanitaris en el marc del protocol per evitar contagis. També s'estudia l'entorn dels afectats per si hi pogués haver algun altre cas. A banda, es repassen les vacunacions, que en adults de vegades són incompletes.

Vacuna triple vírica contra el xarampió

La vacuna triple vírica és la que actua contra el xarampió.

Des de l'Agència de Salut Pública de Barcelona es recorda que el 2017 hi va haver diversos brots de xarampió a Catalunya, i se subratlla que amb dos casos que estiguin relacionats –bé per compartir domicili o àmbits socials- ja s'activen les mesures previstes per a un escenari d'aquest tipus. En el cas que s'ha anunciat aquest dimecres, aquesta circumstància es dona.



L'Agència de Salut Pública també recorda que la població de risc en el cas d'aquesta malaltia són els nadons i els nens més petits, però de la mateixa manera indica que en aquest segment de la població les cobertures vacunals són molt elevades. Per això els casos s'acostumen a produir entre persones més gran o entre el col·lectiu dels joves.