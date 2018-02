El Congrés rebutjarà avui investigar el paper del CNI i els Mossos en l'atemptat del 17-A

El Congrés de Diputats no investigarà què va fallar per prevenir els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost passat. Ciutadans es quedarà previsiblement sol aquest dimarts a l'hemicicle en la defensa d'una iniciativa per impulsar una comissió d'investigació per esbrinar el paper de les forces de seguretat espanyoles i els Mossos d'Esquadra. La proposició no de llei ha caigut com una galleda d'aigua freda tant al PP i al PSOE com també entre els partits independentistes. Per una banda, perquè posa en dubte el paper de les forces de seguretat de l'Estat, i per l'altra, perquè assegura que "l'opinió pública té l'aspiració legítima de saber si el Procés ha pogut afectar negativament en la coordinació entre cossos i la gestió de la lluita antiterrorista". La proposició de llei té dos punts: un en què s'insta el Congrés a crear una comissió d'investigació -la que naufragarà-, i un altre en què es manifesta la necessitat de reconèixer la "tasca de les forces i cossos de seguretat de l'Estat i la resta de forces policials". Aquesta última tirarà endavant amb el 'sí' de PP i PSOE si s'accepta votar per punts.

Inicialment, ERC s'inclinava per votar-hi a favor per investigar el paper del CNI i la seva relació amb l'imam Abdelbaki es Satty, el cervell de l'atemptat que va ser confident dels serveis d'intel·ligència espanyols el 2014. Però ara els republicans, davant de l'assenyalament als Mossos de la iniciativa de Ciutadans, s'inclinen per abstenir-se -tal com farà Podem- o bé votar-hi en contra. És el mateix parer del PDECat, sempre que el partit d'Albert Rivera no accepti l'esmena que han presentat en què demana reconèixer el paper dels Mossos i esborrar tots els paràgrafs on es qüestiona la seva tasca, com "l'intent de destruir proves" de les comunicacions dels serveis d'intel·ligència dels EUA sobre el risc d'atemptat.

El PP insta Cs a retirar la iniciativa

El 'no' del PP és rotund. Els populars no volen sota cap concepte que es posi en dubte el paper de les forces de seguretat de l'Estat i, sobretot, que s'investigui el paper del CNI. Consideren que ja s'han donat les explicacions oportunes en la reunió del pacte antijihadista i que, com a molt, el tema s'hauria de tractar al Parlament de Catalunya. "No té sentit que no demanin responsabilitats polítiques -com marca la iniciativa- i alhora es demani que es creï una comissió d'investigació amb aquesta finalitat", ha dit el portaveu dels populars al Congrés, Rafael Hernando.

En la mateixa direcció s'ha manifestat el PSOE. La seva portaveu, Margarita Robles, ha asseverat que si una cosa té "clara" el seu partit és que "la lluita antiterrorista mai pot ser objecte d'utilització partidista". "Sembla una irresponsabilitat que amb el pretext de no sabem què es qüestioni el paper de les forces de seguretat", ha afegit en roda de premsa després de la junta de portaveus. Podem -que, tot i que té previst abstenir-se, sí que ha demanat explicacions per la relació de l'imam de Ripoll amb el CNI, igual que ERC i el PDECat- ha defensat amb els mateixos arguments que els socialistes no donar suport a la iniciativa de Ciutadans. "La lluita antiterrorista és una qüestió d'Estat i en això ens han de veure sense fissures", ha etzibat la portaveu del partit lila al Congrés, Irene Montero. El debat se celebra a mitja tarda.