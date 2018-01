Vetada la sol·licitud d'ERC i PDECat perquè Zoido expliqui la relació entre el CNI i l'imam de Ripoll

La relació entre el Centre Nacional d'Intel·ligència i l'imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, cervell del grup gihadista que va atemptar a Barcelona i Cambrils el passat 17 d'agost, no es discutirà públicament al Congrés dels Diputats. Els grups d'Esquerra i el PDECat havien demanat que en la Diputació Permanent de la cambra baixa que se celebra aquest dimarts es debatés la conveniència que Juan Ignacio Zoido comparegués per esclarir si Es Satty era confident del CNI i què en sabia el govern espanyol de les seves pretensions.

La majoria del PP i el PSOE a la mesa, però, va fer que no s'admetés a tràmit la petició que es discutís públicament aquesta qüestió, adduint que els secrets d'Estat s'aborden en una comissió a porta tancada. La vinculació entre l'imam de Ripoll i el CNI està considerada un secret d'Estat i, de fet, el novembre es va anunciar que el director hi compareixeria, però encara no hi ha data fixada. Félix Sanz Roldán va admetre contactes amb Es Satty mentre era a la presó el 2014 a Castelló, quelcom que és "prou important com perquè no se'n parli a porta tancada", segons assenyala a l'ARA el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián. "És rellevant per a l'opinió pública saber quina és la història de l'autor dels atemptats" considera Carles Campuzano, portaveu del PDECat a la cambra baixa, que recorda que el seu nom apareix en l'11-M i l'operació Xacal.

Rufián recorda que el que es diu en la comissió sobre despeses reservades de l'Estat està "absolutament prohibit" fer-se públic, per bé que es mostra convençut que el director del CNI no compareixerà. "Són fets tan greus que qualsevol democràcia, seria motiu de crear una comissió d'investigació", apunta Rufián, que es queixa que altres ministres europeus haurien sortit a donar explicacions per qüestions de transparència. De fet, el diputat republicà assegura que no pretén treure rèdit polític dels atemptats terroristes. Campuzano considera que "ha fallat alguna cosa molt greu" i que "cal exigir responsabilitats al director del CNI". A més, apunta que és quelcom que va "més enllà del CNI" perquè com a imam, Es Satty va ser interrogat per les forces de seguretat de l'Estat, quelcom previst en aquesta disciplina.

Ciutadans proposa una comissió d'investigació

El president de Cs, Albert Rivera, ha anunciat aquest dimarts al matí que el seu grup parlamentari vol impulsar una comissió d'investigació per abordar la "descoordinació policial" amb motiu dels atemptats. ERC ja s'ha resignat a acceptar aquesta proposta per aportar-hi les seves inquietuds, però Rufián reconeix que probablement els vetaran algunes preguntes. El PDECat també hi donarà suport. El PSOE, per boca de la seva portaveu parlamentària, Margarita Robles, s'ha desmarcat de la iniciativa i ha assenyalat en declaracions als mitjans al Congrés que no si el que es pretén és fer "confrontació política amb la lluita antiterrorista, no ens hi tindran". "El PSOE sempre ha tingut sentit d'Estat en aquest sentit", ha subratllat Robles.

De la seva banda, el PP tampoc dona suport a aquesta comissió però el seu portaveu, Rafael Hernando, ha destacat que el Parlament de Catalunya hauria d'obrir una investigació sobre la nota en què els Estats Units alertaven d'un possible atemptat a Barcelona i que els Mossos suposadament anaven a incinerar. "Alguns pretenien esborrar empremtes o papers compromesos", ha advertit Hernando.