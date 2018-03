El Congrés rebutjarà avui suprimir el delicte d'injúries a la Corona

La bufetada d'Estrasburg a Espanya per les condemnes per la crema de fotos del rei tindrà aquest dimarts un ampli ressò al Congrés. Tots els partits s'hauran de mullar sobre si s'ha de derogar el delicte d'injúries a la Corona, després que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) hagi resolt que usar l'article 491 del Codi Penal és incompatible amb l'article 10 de la Convenció Europea de Drets Humans. És a dir, que el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional van "violar la llibertat d'expressió" dels dos joves de Girona en condemnar-los a pagar una multa de 2.700 euros a cadascun per eludir una pena de 15 mesos de presó.

El Congrés dels Diputats debat aquesta tarda si pren en consideració una proposició de llei d'ERC per derogar els delictes d'injúries a la Corona i d'ultratge a Espanya del Codi Penal. El bloc del 155 ja han avançat que hi votarà en contra. És una iniciativa que ja va naufragar a finals del 2016 després del no rotund del PP, Ciutadans i el PSOE. Llavors tots tres partits van defensar que no es tracta en cap cas d'un debat sobre la llibertat d'expressió. Ara, però, el TEDH ha resolt tot el contrari. La portaveu del grup socialista al Congrés, Margarita Robles, ha rebutjat despenalitzar "amb caràcter general" unes conductes que "van més enllà de la llibertat d'expressió" perquè "entren dins del respecte institucional".

En la llei, ERC planteja la supressió de l'apartat 3 de l'article 490 i dels articles sencers 491 i 543 del Codi Penal basant-se en la llibertat d'expressió recollida com a dret fonamental en la Declaració Universal de Drets Humans. Segons el seu parer, una democràcia avançada i moderna ha d'assegurar als ciutadans el seu ple dret de la llibertat d'expressió sense censures, posant com exemple els Estats Units. "L'estat espanyol hauria de superar aquestes censures que tipifiquen com a delictes la crema de banderes o la injúria a la Corona des d'un concepte de sacralització de la imatge del rei i de la seva família", assenyala el text.

En aquest sentit, cita justament el cas dels dos gironins condemnats per la crema de fotos del rei, així com el segrest de la portada d'El Jueves. El més recent: la "persecució" del raper Valtonyc, condemnat a tres anys de presó pel Tribunal Suprem. Per a la diputada d'ERC Esther Capella, la sentència del TEDH és un "bri d'esperança veient que Europa sí defensa els drets i llibertats públiques, els drets fonamentals, la llibertat d'expressió i d'altres drets que a l'Estat espanyol es vulneren de forma sistemàtica".