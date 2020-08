El Consell de Garanties Estatutàries tomba bona part de la proposició de llei per regular els preus del lloguer

El Consell de Garanties Estatutàries ha tombat per unanimitat aquest dijous alguns apartats de la proposició de llei per regular els preus dels lloguers a Catalunya. L'organisme ha conclòs que diversos articles i disposicions de la iniciativa de JxCat, ERC, CatECP i la CUP no troben empara en l'Estatut i vulneren la Constitució, segons ha informat l'ACN. Un dels articles assenyalats és l'1, que proposa la contenció i moderació de les rendes en supòsits com que l'habitatge sigui la primera residència de l'arrendatari o bé en aquelles zones on el mercat del lloguer estigui especialment tensionat.

El Consell també apunta a un seguit d'altres punts –els articles del 6 al 13 i les disposicions addicionals primera i quarta i les transitòries primera i segona– que no troben empara en l'article 129 de l'Estatut i contradiuen la competència de l'Estat sobre les bases de les obligacions contractuals. Els articles tenen a veure amb la determinació de la renda inicial, el preu de referència i com establir-lo, l'actualització del preu del lloguer o les ofertes d'arrendament d'habitatges en les zones que es declarin com a mercat tens.

Segons l'ens tampoc s'adeqüen a la carta magna diferents articles per estar connectats amb punts que la incompleixen. Es tracta dels articles 14 i 15, que parlen del règim sancionador aplicable i del que es tractarà com una infracció greu de la llei, així com la disposició addicional segona, que proposa la creació de mecanismes de resolució de conflictes extrajudicials per a propietaris i arrendadors, la disposició addicional tercera i la disposició final tercera de la proposició de llei.

El Consell de Garanties Estatutàries s'ha pronunciat respecte a la iniciativa de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, després que Ciutadans i el PPC hi portessin la proposició de llei. Els dos grups van considerar que la iniciativa de JxCat, ERC, CatECP i la CUP era inconstitucional perquè la Generalitat no en tenia les competències.