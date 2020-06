EN DIRECTE | El consell de ministres aprova demanar al Congrés una última pròrroga de l'estat d'alarma

El consell de ministres ha aprovat aquest dimarts demanar demà al Congrés la sisena i última pròrroga de l'estat d'alarma (aquest cop sí) fins el 21 de juny. L'única incògnita és com serà finalment la lletra petita del reial decret després que el govern espanyol hagi arribat a diferents acords amb ERC, el PNB i Ciutadans per a la pròrroga. Per una banda, els republicans reivindiquen que en la fase 3 totes les comunitats recuperaran les competències, mentre que el partit taronja assegura que l'evolució de cada territori serà "igual". Per als republicans, els seu acord continua vigent i no té cap contradicció amb el de Ciutadans, ja que està garantit que cada territori tingui autonomia un cop recuperi les competències.

El dubte principal, però, és si podrà haver-hi mobilitat entre regions sanitàries limítrofes a partir de la fase 3, tal i com va plantejar ahir dilluns el ministre de Transports, José Luis Ábalos, obrint de ple la porta també a que hi hagués mobilitat entre comunitats si també s'ha entrat en la fase 3, sempre i quan els presidents autonòmics ho acordin. Això suposaria escurçar dues setmanes la desescalada i afectaria sobretot a Madrid Barcelona, que recuperarien la llibertat de moviments per tot l'Estat un cop venci l'estat d'alarma.