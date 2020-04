EN DIRECTE | El govern espanyol passa a controlar el preu de mascaretes, guants i antisèptics

Després de cinc setmanes d'aplicació de l'estat d'alarma, les mascaretes, guants de nitril i antisèptics, com solucions hidroalcohòliques, deixaran de tenir un preu abusiu. El ministeri de Sanitat ha publicat aquest diumenge una ordre amb l'objectiu de limitar el preu de venda al públic de tots aquests productes, considerats imprescindibles per a minimitzar el risc de propagació del covid-19 entre les persones. Encara, però, no es fixa un preu per cada producte, però està previst que s'anunciï d'aquí molt pocs dies.

La norma arriba dues setmanes després que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, anunciés el seu control. Fins ara el govern espanyol ha tingut problemes per garantir-ne el subministrament per al conjunt de la població. Illa compareix en aquests moments en roda de premsa des de la Moncloa per explicar-ne els detalls, acompanyat dels ministre de Transports, José Luis Ábalos, el de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la de Defensa, Margarita Robles, per valorar la sisena reunió del president espanyol, Pedro Sánchez, amb els presidents autonòmics des de la declaració de l'estat d'alarma pel coronavirus.

Illa ha remarcat que durant l'etapa de desescalada tindrà un paper molt important l'atenció primària com a "actiu molt important en la detecció precoç de possibles nous casos", així com en assegurar l'aïllament dels asimptomàtics, a més de la "monoritorització i localització" dels positius. La majoria de comunitats han avalat la proposta del president espanyol de deixar sortir els nens fins a 12 anys de forma controlada a partir del 27 d'abril. Està previst que es detalli en el consell de ministres del pròxim dimarts.

El preu, d'aquí pocs dies

Pel que fa les mascaretes, l'ordre ministerial, publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), estableix que per fixar el preu caldrà l'aval de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments. Perquè això es produeixi, primer la Direcció General de Cartera Comú de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia del ministeri de Sanitat farà una proposta de preu a aquesta Comissió perquè es reuneixi en un termini de 48 hores de forma telemàtica. Un cop es reuneixin, s'acordarà el creu que es cregui convenient i es tornarà a publicar el BOE.

651x366 Un paquet de mascaretes per protegir-se del virus. / J. NAZCA / REUTERS Un paquet de mascaretes per protegir-se del virus. / J. NAZCA / REUTERS

Una mascareta gratuïta amb el carnet de salut a partir de demà

En paral·lel, a partir de demà a Catalunya cada ciutadà ja podrà recollir una mascareta de forma gratuïta a la farmàcia presentant el seu carnet de salut, d'acord amb la iniciativa anunciada la setmana passada per la Generalitat, en què es garantien dues mascaretes per cada ciutadà, la primera gratuïta. Un total de 3.227 farmàcies començaran a distribuir des del dilluns una primera remesa d'1,5 milions de mascaretes a la població. El president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), Antoni Torres, ha demanat als ciutadans que vagin a la farmàcia només si realment necessiten una mascareta de manera immediata per la seva vulnerabilitat o activitat laboral per evitar grans cues. En declaracions a Efe ha assegurat que hi haurà mascaretes per a tothom perquè la Generalitat ha encarregat 14 milions d'unitats. A partir de demà dilluns, cada farmàcia en tindrà diàriament 450.

Control de les especificitats tècniques, a falta d'una homologació

Per poder garantir un subministrament generalitzat al conjunt de la població després de l'aixecament del confinament més dur i a les portes del que ha batejat com la desescalada, el govern espanyol ha decidit renunciar a la homologació de totes les mascaretes per a la seva comercialització. L'ordre, però, estableix un mínim d'especificitats tècniques per a la seva venda. Per exemple, les mascaretes individuals sense una bossa de protecció només es podran vendre en farmàcies per raons tècniques, i les mascaretes de roba reautilitzables han de garantir que siguin fetes d'un material que no es malmeti en ser netejat a altes temperatures. En totes els casos cal que portin un fulletó descriptiu dels materials i per al seu ús.

En el cas dels antisèptics de pell sana, gels i solucions hidroalcohòliques per a mans de naturalesa cosmètica, caldrà que especifiquin de forma clar que es tracta de productes als quals no se'ls ha fet cap tipus de prova en laboratori per garantir que "protegeixen" o "desinfecten" enfront de virus.