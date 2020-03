Madrid habilitarà hotels medicalitzats

La sanitat madrilenya lluita a contrarellotge per no haver d'arribar al punt crític d'haver de decidir a qui salva i qui no pel coronavirus. A les portes d'un "pic" de contagis els pròxims dies, el govern regional ha anunciat aquest dijous un nou pla d'acció que contempla, entre d'altres, habilitar hotels medicalitzats. El conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, ha explicat que l'objectiu és tenir el més aviat possible un total de 1.000 llits d'unitat de cures intensives. Per això, a més de transformar les unitats de reanimació en espais per a malalts crítics intentant fer-se amb el màxim de respiradors i monitors, ha anunciat la creació d'un "recurs assistencial intermedi" entre el domicili i l'hospital, que seran aquests hotels medicalitzats o "qualsevol estància que pugui suportar aquest recurs".

En total, la sanitat madrilenya configurarà cinc espais per atendre els malalts: els hospitals públics, els privats -que ara passen a estar coordinats per la sanitat madrilenya-, aquests hotels medicalitzats, també residències d'avis medicalitzades i els domicilis dels afectats. Els hotels medicalitzats seran un espai d'aïllament per a persones que tenen certa patologia i requereixen observació. Durant la seva estança, es decidirà si se'ls dona l'alta i tornen a casa o bé, si van a pitjor, si se'ls deriva a l'hospital. Aquest podrà ser tant públic o privat perquè el nou pla d'acció contempla moure gent d'un centre a un altre per no saturar el sistema -actualment hi ha hospitals públics, com La Paz, totalment desbordats.

Positius sense fer la prova

El conseller de Sanitat madrileny també ha anunciat que a partir d'ara es consideraran positius els pacients amb símptomes lleus sense realitzar les proves de diagnòstic. A tots aquests casos els ha demanat que es quedin aïllats a casa i que truquin al telèfon d'emergències. Com a molt rebran recomanacions per telèfon o tindran assistència primària en casa. Si empitjoren, demana que vagin a un hospital, però només si és estrictament necessari.

Això suposarà un canvi en les dades sobre l'epidèmia del coronavirus a l'Estat. La Comunitat de Madrid és a hores d'ara la regió d'Espanya més afectada, amb la meitat del total de contagis i més de la meitat de les morts. Si segons les estudis xinesos, el 80% dels pacients de coronavirus eren lleus, un 15% greus i el 5% crítics, a Madrid s'està veient que la proporció és pitjor: un 60% són lleus, un 30% requereix hospitalització i el 10% dels casos són crítics. Tenint en compte, doncs, que el sistema s'està preparant per tenir 1.000 llits d'UCI, a efectes pràctics està sobre la taula arribar a un "pic" de 10.000 contagis només a la capital espanyola.

Ajuda de l'exèrcit

La Comunitat de Madrid, governada pel PP i Ciutadans amb l'ajuda externa de Vox, admet que està al límit i llança un missatge de socors al govern espanyol perquè els aconsegueixi protecció per als seus sanitaris ja que falten mascaretes, bates i material protector. No descarta tampoc sol·licitar l'ajuda de l'exèrcit. El conseller de sanitat ha assenyalat que valoren "múltiples situacions" i que "l'exèrcit podria ser un bon aliat en determinades ocasions". El conseller de Sanitat també ha fet una crida a donar sang els pròxims dies i ha assegurat que els espais de donació són segurs per a totes aquelles persones que no han tingut febre els últims quinze dies.

Tancar parcs infantils, terrasses i discoteques

De la mateixa manera que ja han fet ciutats satèl·lit de Madrid com San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz o Boadilla del Monte, la Comunitat ha anunciat que té la intenció de procedir a precintar parcs infantils per evitar que els nens, ara que ja no estan a les aules, propaguin el virus per aquests espais. També vol ser un incentiu perquè les famílies es quedin dins de casa. De la mateix manera, s'està estudiant com tancar discoteques i terrasses. Tot i les mesures de contenció reforçada, els bars estan plens aquests dies. Dimecres se sentia una cridòria al carrer cada vegada que l'Atlètic de Madrid marcava un gol.