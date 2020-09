Ayuso ajorna fins a dos cops l'anunci de noves restriccions pel coronavirus a Madrid per "la complexitat jurídica"

Des de dimecres que els madrilenys estan pendents de quines seran les noves restriccions per contenir l'avenç imparable del coronavirus, que està portant ja a la saturació d'algunes UCI. El govern regional va anunciar "confinaments selectius" però després va matisar-ho i va enviar un crit d'auxili a Pedro Sánchez perquè els ajudi a contenir la pandèmia. Amb tot, hi havia la promesa d'anunciar durant el dia d'avui les mesures. Però la roda de premsa de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ja s'ha ajornat fins a dos cops. Primer estava prevista a les 11.30 h, després a les 13 h i ara "durant la tarda" pel "complex examen jurídic de les mesures", que tindran com objectiu limitar la mobilitat en algunes zones.

Ayuso sortirà previsiblement acompanyada del seu vicepresident, Ignacio Aguado, de Ciutadans, que ha decidit tancar files públicament amb la presidenta madrilenya malgrat la gestió caòtica de les últimes 48 hores. Aguado va enviar ahir dijous un crit d'auxili al president espanyol, Pedro Sánchez, per ajudar en la gestió de la pandèmia, que ha portat els centres d'atenció primària al límit per la falta de recursos i està desbordant molts hospitals, amb més de 3.000 ingressats, cosa que suposa un de cada cinc llits d'hospital. De fet, dimecres el govern regional avançava que està estudiant reobrir l'hospital de campanya d'Ifema davant d'una segona onada que es preveu del calibre de la primera.

Reunió Sánchez-Ayuso dilluns

Sánchez va respondre accedint a reunir-se amb Ayuso a la mateixa plaça del Sol de Madrid, seu del govern regional. La cita serà dilluns a les 12 h i té com a objectiu, segons informen els gabinets dels dos presidents, "doblegar la corba". Sobre la taula hi ha la possibilitat d'aplicar l'estat d'alarma a la capital espanyola. El ministeri de Sanitat no ho descarta, però des de la Moncloa volen que sigui Ayuso qui ho demani públicament, després que culpés de tots els mals de la primera onada el govern espanyol. De fet, va ser la mateixa presidenta madrilenya la que va exigir la fi de l'estat d'alarma, assegurant que si la gestió fos exclusiva del govern local la capital espanyola no s'hauria trobat amb aquest situació. Segons la nota enviada, "els equips dels dos governs estan preparant, des d'ahir mateix i durant tot el cap de setmana, un espai de cooperació en la lluita contra el covid-19".

A principis de maig, el líder del PP, Pablo Casado, elogiava públicament la gestió d'Ayuso i assegurava sense embuts que seria com el partit actuaria a nivell estatal si fos a la Moncloa. Però els sanitaris no paren d'assenyalar mancances: no es van contractar nous rastrejadors tal com demanava el ministeri de Sanitat, tampoc es van ampliar les plantilles en atenció primària i es van liquidar els contractes de suport de la primera onada. El sindicat sanitari AMYTS denuncia que la situació és crítica i ha convocat una vaga indefinida del servei d'ambulàncies SUMMA 112 "davant del deteriorament preocupant i progressiu del servei".