Espanya reobrirà les fronteres amb l'espai Schengen el 22 de juny, excepte amb Portugal

La llibertat de moviments arribarà per igual per a tots els ciutadans de l'Estat que per a la resta d'europeus. És a dir, Espanya s'obrirà al turisme tant intern com europeu -excepte el portuguès- just un dia després que decaigui l'estat d'alarma, el pròxim 22 de juny. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest diumenge a tots els presidents autonòmics que finalment feia marxa enrere i les fronteres s'obriran deu dies abans del previst. Si fins ara la Moncloa havia mantingut la data de l'1 de juny anunciada fa setmanes pel president espanyol, fins al punt de fer rectificar a la ministra de Turisme, Reyes Maroto -que va anunciar a la premsa internacional l'obertura de fronteres terrestres el 22 de juny-, Sánchez avui s'ha esmenat i ha cedit a les pressions de la Comissió Europea, que des de fa dies proposa el 15 de juny per recuperar la llibertat de moviments per l'espai Schengen.

Espanya hi arribarà una setmana més tard, però igualment abans del que estava previst. L'excepció serà Portugal, que manté l'obertura de fronteres terrestres amb l'Estat per l'1 de juliol. L'anunci de Reyes Maroto a la premsa internacional va generar un conflicte diplomàtic amb Lisboa, per anunciar una decisió sense comunicar-ho abans amb l'estat veí. El ministre d'Exteriors portuguès va expressar el seu malestar i la Moncloa es va veure obligada a publicar una nota aclaridora.

Sánchez també ha comunicat als presidents autonòmics que la d'avui és l'última conferència de presidents setmanal, ja que el pròxim diumenge decaurà l'estat d'alarma.