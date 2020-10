Illa fixa com a objectiu fer baixar la incidència de casos per sota de 200

El cap de setmana de la Mare de Déu d'Agost va suposar un punt de no retorn per al coronavirus a la Comunitat de Madrid. De cop, va passar d'una incidència acumulada en els últims 14 dies de 171 casos a 233 i va començar una espiral ascendent vertiginosa. Superava així la barrera dels 200 que aquest dimarts el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha marcat com a objectiu a rebaixar al conjunt de comunitats per intentar contenir la segona onada del covid-19, però llavors ningú al govern espanyol ni al govern madrileny va encendre les alarmes.

651x566

Ara, dos mesos després, i amb un xoc institucional d'enormes dimensions que ha portat l'executiu de Pedro Sánchez a aplicar l'estat d'alarma, el ministeri de Sanitat posa deures a les comunitats: no abandonar les restriccions a la mobilitat, així com a l'hostaleria i els contactes socials fins abaixar aquest llindar i "idealment" situar-se al voltant d'una incidència de casos al voltant de 100.

Són els estàndards que marca, segons el govern espanyol, el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties. Però en una situació ideal encara haurien de ser menors: aplicar restriccions a partir d'una incidència de 60 casos i encendre totes les alarmes a partir de 250. La situació a Espanya és realment greu en aquest sentit: més del 50% de les comunitats superen aquest últim llindar i un 60% el de 200 que ha fixat Illa. La mitjana se situa en 263 casos, els mateixos que té actualment Catalunya, que ja es prepara per a mesures dràstiques.

Madrid, en canvi, s'ha aferrat al llindar de 500 casos que l'ordre de Sanitat va establir, en una mesura feta a la carta per a la capital espanyola, per a les ciutats de més de 100.000 habitants. En les últimes dades comunicades al ministeri de Sanitat, Madrid ja tindria una incidència de 489 casos, cosa que suposaria gairebé una reducció del 50% respecte a fa dues setmanes. Però el ministeri de Sanitat agafa aquestes dades en pinces per dues raons: primera, que s'estan produint retards en les notificacions d'entre cinc i vuit dies; i segona, que hi ha una caiguda de més del 40% en les proves setmanals per PCR.

"Mesures dràstiques" a Astúries

"Amb la salut pública no s'hi negocia", ha insistit Illa durant la roda de premsa d'anàlisi de l'evolució del coronavirus acompanyat del director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón. "Cal prendre mesures a partir de 60 casos", ha afegit, i ho ha il·lustrat posant d'exemple Astúries, que fins ara era la comunitat que havia contingut millor la segona onada. Amb una incidència de 175 casos per cada 100.000 habitants –però que fa una setmana era de 126–, el govern asturià ha anunciat aquest dimarts "mesures dràstiques" que afectaran també la mobilitat.

Però la situació encara no és homogènia a tot el territori espanyol. Illa descarta canviar les restriccions a Madrid fins al 23 d'octubre, quan venci l'estat d'alarma, perquè creu que la situació és molt preocupant i cal mantenir les mesures. En canvi, Pamplona, la capital de la comunitat que registra més incidència (757 casos per 100.000 habitants) no té decretat el confinament perimetral. Això es deu, en part, al fet que no compleix les tres condicions de l'ordre de Sanitat que es va aplicar a Madrid però que després la justícia va tombar, cosa que va portar a aplicar l'estat d'alarma. Les UCI estan ocupades al 26% de malalts de covid-19, mentre que les de Madrid encara superen el llindar d'alarma del 35%, amb un 38%.

En termes generals, però, Espanya continua en una tendència estable, destacava ahir Simón. Els nous diagnòstics notificats en les últimes 24 hores pugen a 7.118, i els morts, a 80. Es tracta de xifres una mica menors a les dels últims dies, tot i que podria haver-hi l'efecte del pont del Pilar. Ara bé, el que sí que ha empitjorat és l'indicador de positivitat, cosa que vol dir que augmenta la transmissió comunitària i que cada cop es fan menys PCR a negatius. La mitjana espanyola ha pujat del 10% a l'11% l'última setmana. També han crescut els ingressos, que passen del 8,3% al 9,8% i sumen més d'11.000 pacients.

Illa ha presentat com a dades positives de l'aplicació de l'estat d'alarma a Madrid la reducció dels desplaçaments des de Madrid durant el pont del Pilar: un 46% menys de cotxes, una caiguda del 78% en tren i del 83% en avió. Però diumenge al vespre a l'estació d'Atocha no hi havia ni un sol control de la Policia Nacional per vigilar les arribades a la capital espanyola. El ministeri de l'Interior tampoc ha ofert dades sobre les sancions que s'han aplicat els primers dies de l'estat d'alarma.