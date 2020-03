Una desena part dels agents de la Urbana, a casa per Covid-19

El coronavirus s'ha estès a totes les professions i la policia no és cap excepció. El confinament ha suposat que els agents continuïn treballant per garantir no només la seguretat sinó també el compliment de les restriccions. Els últims dies, però, ha crescut el nombre de policies que estan infectats per Covid-19 o que estan aïllats perquè és possible que el tinguin. El conseller d'Interior, Miquel Buch, va xifrar dissabte l'afectació en més de 700 agents, tot i que diumenge ja ho va elevar a 1.190. En el balanç d'aquest dilluns, Buch ha dit que ja són 1.239 els agents dels Mossos d'Esquadra i les policies locals que són a casa pel coronavirus: gairebé tots estan aïllats de manera preventiva i 33 tenen diagnòstic de Covid-19.

La suma dels Mossos i les policies locals de Catalunya frega, aproximadament, els 28.000 agents. Per tant, en conjunt, el coronavirus afecta el 5% de la plantilla. Però la repercussió no és equitativa entre els diversos cossos. Segons ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, 10 agents de la Guàrdia Urbana han donat positiu de Covid-19 i 329 estan aïllats. En aquest cas implica que gairebé el 12% de la plantilla és a casa pel coronavirus. De fet, l'afectació a la policia de Barcelona duplica, en percentatge, les baixes als Mossos, on 14 agents tenen diagnòstic de Covid-19 i 777 estan aïllats preventivament. Això suposa prop del 5% de la plantilla de la policia catalana.

Que una desena part dels agents de la Urbana siguin a casa pel coronavirus "entra dins el pla de contingència" del cos, asseguren fonts municipals, que defensen que "s'estan cobrint tots els serveis". Tot i això, els agents es queixen que ja fa temps que reclamen més previsió per frenar l'expansió interna de la Covid-19. "Sabem que els comandaments estan fent un esforç important, però anem tard i les decisions han de ser àgils, perquè cada dia tenim més gent afectada", assegura el portaveu del sindicat Sapol, Jordi Rodríguez Lima. El coronavirus "s'ha multiplicat" els últims dies en "la majoria" de les unitats de la Urbana, segons Rodríguez Lima, que explica que s'han detectat casos a les comissaries de diversos districtes. El cas més aclaparador va ser el de Sarrià-Sant Gervasi, on tots els agents del torn de matí han hagut de quedar aïllats.

Petició de fer tests als agents

El portaveu de Sapol també lamenta que falti material de protecció –mascaretes– per a tots els agents i fa una altra petició, que ja s'ha reclamat des d'altres sectors per evitar el col·lapse, com ara els treballadors de les residències d'avis: que es facin tests de detecció de Covid-19 al personal que és a casa de manera preventiva. "Caldria fer la prova a tots els aïllats, perquè ara no poden treballar encara que molts no serien positius. Això fa minvar la plantilla de la Urbana i afecta l'operativitat", diu Rodríguez Lima.

Tot i que l'afectació del coronavirus, en percentatge, és menor als Mossos, els sindicats del cos també demanen fer tests de Covid-19 als agents. El sindicat Uspac reclama que es faci la prova "a tots els mossos i mosses que hagin tingut contacte estret o hagin treballat amb contagiats, així com als que presenten simptomatologia compatible". El sindicat SPC, que forma part de la Trisindical, fa la mateixa petició sobre els tests i el SAP-Fepol proposa canviar els torns de treball per garantir el confinament de la plantilla durant 14 dies.