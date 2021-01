Creix la revolta escolar contra l'excés de trànsit a Barcelona

Sobretot, per motius de salut. Però també per molts altres, com poder crear itineraris segurs per arribar a l'escola a peu o en bicicleta o disposar d'espais habilitats per al joc a l'aire lliure i reduir el soroll. Les famílies de Barcelona que aquest divendres es tornaran a organitzar per tallar carrers de forma simultània davant de diferents centres escolars tenen clar que els sobren les raons per exigir més "contundència" al govern d'Ada Colau a l'hora de treure trànsit de llocs sensibles com els accessos escolars. I compten amb el suport d'entitats com la Societat Catalana de Pediatria, que avui s'ha sumat a la roda de premsa per presentar la protesta i que també reclama que, per motius com reduir les crisis d'asma entre els infants és imperatiu pacificar els carrers on hi ha escoles.

651x554

Si a finals de l'any passat, l a multiprotesta escolar va protagonitzar 17 talls de carrer, aquest divendres doblen l'aposta i n'hi haurà 34 perquè hi ha més associacions de famílies que s'han animat a participar-hi. Fins i tot l'Escola Enric Casassas de Sabadell, la primera de fora de Barcelona que se suma a la protesta, que es repetirà cada dues setmanes. Tots els talls es faran a les 16.30 h, l'hora de sortida de classe.

La problemàtica l'ha radiografiat Ferran Campillo, coordinador del Grup de Treball de Salut Mediambiental de la Societat Catalana de Pediatria, que ha apuntat que en les escoles que estan situades en carrers més transitats es detecten més casos greus de patologies com l'asma i que, "per una qüestió d'equitat i de justícia", tots els centres haurien de poder treballar en condicions saludables. A més, ha defensat crear itineraris segurs per fer més fàcil que les famílies vagin a peu als centres i d'aquesta manera combatre, també, l'obesitat infantil. Per això proposen que es talli el trànsit de manera provisional en els trams on hi ha escoles com a mínim durant les entrades i sortides. Una consigna que lliga amb les demandes de les associacions que protagonitzen la revolta escolar, que exigeixen accelerar el pla de pacificacions anunciat pel govern de Colau i que davant de cada escola hi hagi com a màxim un únic carril per a cotxes i motos.

També demanen que s'expulsin les places d'aparcament dels entorns escolars per garantir que aquest és un espai a disposició dels infants i una reducció "dràstica" de la velocitat de circulació. I insisteixen que els projectes que ja s'estan desplegant han de ser igual d'ambiciosos en els centres situats en carrers amb poc trànsit que en els que es troben en carrers com Aragó o Marina.

"Portem molt anys incentivant la mobilitat en cotxe i moto i ara demanem un canvi en les regles del joc", ha defensat Guille López, d'Eixample Respira, l 'entitat que va posar en relleu amb dades que el 30% dels centres de la ciutat superen els nivells mitjans recomanats de diòxid de nitrogen i que el problema és especialment greu a l'Eixample, on nou de cada deu centres suspèn en qualitat de l'aire. Els centres que se sumen divendres a la protesta se situen majoritàriament en aquest districte, però n'hi ha també a Sant Martí, Sant Andreu, Gràcia, Horta o les Corts.

Els impulsors de la mobilització defensen que la gran majoria de les famílies ja porten els fills a escola a peu o en transports sostenibles i demanen que es dificulti més l'accés en cotxe i, en canvi, es posin més facilitats al transport públic per arribar a les escoles. Apunten que els nivells actuals de contaminació i soroll fan "impossible" obrir les finestres per ventilar les espais com requereix la situació sanitària.

Belén Tascón, presidenta de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (AFFAC), que dona suport a la mobilització, ha insistit que en una ciutat com Barcelona el cotxe no hauria de ser necessari i ha remarcat que les escoles són un exemple clar d'espais on accedir sense vehicle privat, també com a forma d'educar els fills.