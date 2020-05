Crit d’auxili dels fisioterapeutes: “Les mútues ens escanyen”

260x366 Un fisioterapeuta atenent un pacient amb un EPI / FISIO MÉDIC Un fisioterapeuta atenent un pacient amb un EPI / FISIO MÉDIC

Núria Malleu, de Fisiomed Cervera, cobra 40 euros per una hora de tractament a un pacient privat, mentre que les mútues només li paguen de mitjana 9 euros per servei. Per no perdre diners amb els clients derivats de les asseguradores, Malleu -com fan la majoria de centres- n’atén més de dos o tres a la vegada. Tot i això, no hi guanya diners, però continua treballant amb les mútues perquè “és una manera de donar-se a conèixer”.

Ara bé, des que dilluns els centres de fisioteràpia van poder tornar a obrir, Malleu afirma que treballar amb les asseguradores seria deficitari. Ara ha de fer tractaments individualitzats, higienitzar les sales i reservar 15 minuts entre visita i visita per evitar que es propagui el covid-19. A més, ha calculat que per cada tractament es gasta aproximadament cinc euros en EPIs. És a dir, més de la meitat del que li paguen les mútues per visita. Titlla la situació d’“insostenible” i es nega a atendre clients de les asseguradores, almenys durant la fase de confinament.

Malleu també remarca que aquesta “injustícia” no és nova, però que amb la crisi del coronavirus s’ha accentuat. De fet, fa anys que els fisioterapeutes protesten contra les baixes tarifes que els paguen les mútues, però no ha sigut fins que han tingut l’aigua al coll que alguns centres -sobretot a les comarques gironines- s’han plantat de manera més o menys organitzada i no atenen els pacients de les asseguradores. Hi ha molts centres, com Fisio Plus, de Figueres, o Fisioterapia Castro Barcelona, que directament mai han acceptat clients de les mútues perquè tenen uns preus “denigrants”.

Negociacions amb les mútues

Un dels principals impulsors de la protesta, el president de l’Associació de Centres de Fisioteràpia de Catalunya (Acefic), Joan Carles Escolà, acusa les mútues d’abocar els fisioterapeutes a la precarietat laboral i provocar que molts centres es vegin obligats a contractar falsos autònoms. “Les mútues ens escanyen”, resumeix Escolà. En la mateixa línia, el degà del Col·legi de Fisioterapeutes, Ramon Aiguadé, calcula que un afiliat hauria de cobrar com a mínim uns 35 euros l’hora, però critica que les mútues només paguen entre 6,55 i 11,93 euros per client.

L’Acefic i el Col·legi de Fisioterapeutes han iniciat negociacions amb les mútues perquè pugin els preus de les tarifes durant el desconfinament i també de manera definitiva. Escolà critica que hi ha empreses, com SegurCaixa Adeslas -que és la que de mitjana paga pitjor, amb 6,70 euros per servei-, DKV (7,01 €) o Sanitas (8,50 €), que no volen ni sentir parlar d’una millora dels preus, que estan congelats i sense actualitzar en funció de l’IPC des del 2002. Hi ha altres companyies, com Mútua General de Catalunya, Mútua Catalana de Futbolistes, FIATC o Zurich, que estan valorant les propostes i, segons Acefic, “mostren una predisposició positiva”. Al seu torn, SegurCaixa Adeslas defensa que està disposada a avançar pagaments de futurs serveis perquè els centres tinguin liquiditat, però la proposta no convenç. “No demanem que ens avancin els diners, volem que ens paguin com cal”, respon una fisioterapeuta que es vol mantenir en l’anonimat.

Escolà també celebra que “per primera vegada en la història hi ha un volum important de fisioterapeutes que protesten de manera conjunta i organitzada”. De moment, a les comarques gironines és on la protesta té més seguiment, tot i que s’està escampant per tot el principat i també hi ha força centres de Barcelona que s’hi han afegit. “Si no hi ha cap esquirol, a Girona ningú atén mútues”, diu una fisioterapeuta de Figueres, que explica que es coordinen a través d’un grup de WhatsApp. De fet, cap dels diferents centres de Girona amb els quals ha contactat aleatòriament l’ARA atén clients de mútues, ja sigui perquè no els sortiria rendible o perquè estan conscienciats amb la lluita. Tot i això, Escolà admet que no poden saber exactament quants centres secunden la protesta.

Acefic també es queixa que hi ha asseguradores que s’aprofiten de donar molt volum de feina i de tenir collats alguns centres que en depenen. També hi ha molts fisioterapeutes, sobretot els més joves, que es veuen obligats a acceptar les tarifes de les mútues, com Marc Roura, que acaba de sortir de la facultat i treballa d’autònom a Girona. Ara bé, quan ja tenen una cartera de pacients privats prou important deixen d’atendre clients de les asseguradores. Així ho van fer, per exemple, Cristina Comino i Gemma Noguer, de Fisio Olot, de seguida que van poder ara fa 15 anys.

Les asseguradores també s’aprofiten de la forta competència que hi ha en les ciutats grans i mitjanes i, paradoxalment, paguen menys que en municipis més petits. Per exemple, una fisioterapeuta d’un poble petit que es vol mantenir en l’anonimat cobra 9 euros per cada pacient d’una mútua, mentre que a Fisiosalut, a Manresa, la mateixa companyia només paga de mitjana 6,75 euros per visita.

“Ho acaba pagant el pacient”

Diferents centres, que també es volen mantenir en l’anonimat per por a represàlies de les mútues, expliquen que aquesta setmana han hagut de donar allargs a molts clients de les asseguradores que volien reservar hora. “Hi perdríem diners”, es queixa el gerent d’un centre, que lamenta no poder explicar la veritat als pacients. “Si els dic quant em paga la mútua, els pacients es queixen a l’assegurança i l’assegurança em crida l’atenció a mi”, protesta una altra gerent. També hi ha centres que han optat per enganxar un paper informatiu de les tarifes de les mútues a l’entrada, però Acefic ho desaconsella, ja que té constància que hi ha hagut casos en què l’asseguradora ho ha denunciat per danys d’imatge.

El jove fisioterapeuta Marc Roura comprèn les queixes del client -“No en tenen la culpa i són els que ho acaben pagant”- i critica que el negoci de les mútues menyspreï la fisioteràpia. “La solució passa per associar-nos d’una vegada”, conclou Roura, que és optimista. “Aquests dies m’he adonat que estem més units del que em pensava”.