Crit d'alerta de l'Hospital de Vic: no té més llits crítics disponibles

Situació crítica a l'Hospital de Vic. La directora assistencial del Consorci Hospitalari de Vic, Rosa Maria Morral, ha advertit que el centre no té més llits crítics disponibles: "Nosaltres teníem deu llits abans de la pandèmia i ara gairebé els hem doblat: en tenim 19 de plens i no tenim capacitat per assumir més pacients crítics perquè no tenim prou personal". I és que el problema no és que faltin recursos materials com llits o respiradors, sinó que no troben treballadors que puguin atendre aquest perfil de pacients.

"Es requereix personal molt especialitzat", recorda Morral, que també lamenta la quantitat de baixes que tenen entre els empleats pel covid-19: hi ha 70 de 1.200 treballadors contagiats. "El percentatge és baix, però el problema és que la majoria dels afectats són personal d'infermeria i de l'àrea de crítics, que són els que més necessitem", ha lamentat la directora assistencial.

Morral també ha assenyalat que han demanat al Servei d'Emergències Mèdiques -que coordina els trasllats entre hospitals- poder derivar pacients crítics a altres centres, "però diuen que no hi ha espai disponible". La directora assistencial, però, ha descartat per ara que s'hagi de tornar a habilitar el pavelló d'esports com a hospital de campanya, tal com es va fer a la primera onada.

"Tenim llits disponibles, el problema són els crítics, perquè ja hem sobrepassat la nostra capacitat i no podem atendre'n més". "Necessitem que ens ajudin els altres hospitals", ha insistit abans de recordar que, a causa de la falta d'espai a l'UCI, el centre també ha hagut de començar a tancar quiròfans i anul·lar intervencions.

Fonts del SEM han assegurat que es segueixen realitzant "trasllats interhospitalaris a tota Catalunya, d’acord amb les necessitats dels pacients i la disponibilitat de llits de crítics". Així mateix recorden que, des de l'inici de la segona onada, s'han traslladat 111 pacients, tres dels quals es van derivar aquest dimecres.

'Una mica d'oxigen' als CAP

Aquesta situació de saturació contrasta amb la que viuen actualment els CAP de Vic. Després de setmanes assumint la major part de la pressió assistencial provocada pel virus, ara els dos centres que hi ha a la capital osonenca comencen a respirar, segons les seves directores. "Hem reduït el nombre de casos: la setmana passada vam fer 870 PCR, de les quals 177 eren positives. I són 63 menys que la setmana anterior", ha posat d'exemple la directora de l'EAP Vic Sud, Marta Serrarols, que ha reconegut que aquest lleuger descens els dona "una mica d'oxigen".

Ara bé, tan Serrarols com la directora de l'EAP Vic Nord, Berta Bonay, han detectat que han augmentat les patologies relacionades amb la salut mental. "Encara no en tenim xifres, però sí que hem notat que l'impacte econòmic, el confinament i la pèrdua de relacions socials estan comportant tristesa, solitud i ansietat entre molts pacients", han exposat.

La majoria de brots són familiars

Osona és el territori català amb més contagis. Actualment és la comarca amb la incidència acumulada més alta: 1.231, una xifra que hauria d'estar per sota de 100. A més, també registra un risc de rebrot molt alt (1.176, i és a partir de 100 quan salten les alarmes), una positivitat de les PCR del 15% –quan hauria de ser més baixa del 5%– i una taxa de reproducció de 0,98. Això sí, són xifres lleugerament més baixes que les registrades les últimes setmanes.

"És un nombre molt elevat de contagis, però sembla que va a la baixa", ha dit la subdirectora regional de l'Agència de Salut Pública a la Catalunya Central, Imma Cervós, que aposta per continuar amb la sensibilització social perquè es compleixin les mesures per evitar el contagi. Segons les dades de Salut, la franja d'edats que acumula més positius és la que va des de l'adolescència fins als 55 anys. "La majoria són asimptomàtics i van escampant el virus perquè es troben bé", ha lamentat Cervós.

Per a la subdirectora de l'Agència de Salut Pública hi ha diversos factors que explicarien per què Osona fa tres mesos que registra un creixement exponencial de positius, amb una tendència superior a la resta de Catalunya. "Veiem que afecta una franja d'edat concreta i especialment en determinats barris de Vic que tenen uns indicadors socioeconòmics més baixos", ha indicat Cervós, que en aquest sentit ha afegit que el virus està impactant més en determinades capes socials. "No acaben d'arribar els missatges, o hi ha una part de la població que no percep que els pot afectar el virus".

Ara bé, ni Cervós ni les directores dels dos EAP creuen que l'augment d'afectats tingui a veure amb la indústria càrnica, que té un pes molt important tant a Vic com a la resta de la comarca. "La majoria de contagis es produeixen a l'àmbit familiar: a Vic tenim 71 brots familiars i 24 de laborals, i d'aquests, 8 han sorgit en càrniques. Per tant, els brots en aquestes empreses no representen ni un terç dels contagis", ha puntualitzat Cervós, que també ha admès que costarà rebaixar les xifres: "Veníem de molt amunt i no serà fàcil".