Cunillera nega "cap intencionalitat" en l'enviament d'1.714.000 mascaretes a Catalunya

"No hi ha temps ni hi ha ganes, ni hi ha cap intencionalitat". La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha negat cap intenció en l'enviament d'1.714.000 mascaretes a Catalunya. "Aprofitem que tenim mascaretes per repartir-ne i la gent ho agraeix", ha dit a Catalunya Ràdio, on, tot i que ha descartat entrar en la polèmica, ha assegurat que "les persones que feien el recompte segur que no hi van pensar". "Hi ha 10 milions de mascaretes i es distribueixen en funció de la població. Van venir les que tocaven", ha reiterat en resposta a les declaracions del conseller Miquel Buch, que ahir va acusar l'Estat de riure's de la història de Catalunya.

Buch acusa l'Estat de riure's de la història de Catalunya amb l'enviament de 1.714.000 mascaretes

També s'ha pronunciat sobre la qüestió la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, que ha criticat l'"obcecació" de Buch per intentar "emmarcar-ho tot en un conflicte entre Catalunya i Espanya". Segons ella, hauria de rectificar les seves paraules: "Algú ha volgut veure fantasmes on no n'hi ha". La líder dels comuns ha demanat al Govern posar ara l'accent en buscar "solucions" i no en abonar controvèrsies polítiques. "Ni Catalunya ho fa tot bé ni el govern central ho fa tot malament", ha reblat, i ha receptat "humilitat i autocrítica" a tota la classe política.

En canvi, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, s'ha mostrat sorprès no tant per l'enviament d'aquest nombre de mascaretes, que ha qualificat d'un altre " ¡A por ellos!" per buscar la manera de fer mal, com per les reaccions d'alguns polítics com Gabriel Rufián i Ada Colau, que han criticat la resposta del conseller Buch. "No podem acceptar que se'ns mofin a sobre. És molt trist", ha lamentat Canadell en una entrevista de TV3, on ha fet una apel·lació a la societat catalana a reflexionar sobre "si aquesta crisi no l'hauríem superat molt millor sent un estat petit i més eficient". A més, ha criticat la gestió de Pedro Sánchez de la crisi a Espanya, el segon país amb més contagis: "Som al pitjor lloc del món".

En defensa del desconfinament

Sobre la decisió del govern espanyol de relaxar el confinament, Cunillera ha negat " pressions econòmiques". "Em sorprendria molt", ha dit la delegada, que ha matisat que el president espanyol no ha aixecat el confinament i que si s'observen les dades es veu que està sortint a treballar un nombre molt baix de població. "No parlem d'una disbauxa ni d'una sortida massiva", ha afegit, i ha obert la porta a les següents mesures que es podrien prendre, entre les quals hi ha la sortida dels nens. Amb tot, defensa que la decisió s'ha pres d'una manera ordenada i que ha sigut avalada per un informe científic, i espera que d'aquí uns dies es demostri que és una bona decisió.

En aquest sentit, ha valorat positivament les primeres hores del primer dia feiner, que ha transcorregut sense incidències ni aglomeracions. "L a ciutadania està molt conscienciada", ha dit, i ha volgut remarcar la bona feina que s'està fent des de Protecció Civil, la conselleria d'Interior, els Mossos i la policia local per repartir el material sanitari.

Albiach tampoc ha volgut polemitzar amb la decisió del govern central –en el qual participa Podem– de relaxar el confinament. "Segur que es poden millorar moltes coses, però el govern central no posaria en perill la vida de ningú", ha conclòs.