La Cursa d'El Corte Inglés canvia la meta per millorar la fluïdesa

La Cursa d'El Corte Inglés estrena aquest any una nova meta. En aquesta 41a edició, la prova traslladarà el punt d'arribada, que abans era a l'interior de la plaça de Catalunya, fins al final del carrer Pelai, per millorar la fluïdesa dels participants en l'últim tram de la ruta i evitar aglomeracions a la meta. Amb el canvi de punt d'arribada, l'itinerari s'escurça 127 metres i finalitzarà, després de recórrer 10,639 quilòmetres, a l'alçada del monument a Francesc Macià.

El trasllat del punt d'arribada és l'única novetat d'una prova que manté l'entrada a l'Estadi Olímpic, un dels principals atractius del recorregut. La sortida tampoc varia i continua sent a passeig de Gràcia amb Gran Via per als corredors més competitius, els que porten xip groc de propietat, i plaça Catalunya per a la resta de participants amb dorsal xip.

La inscripció a la cursa, que es correrà el 7 d'abril, és gratuïta i es pot fer tant presencialment com online. Ara per ara ja hi ha 10.300 participants inscrits en la prova. El nombre de dones ha anat creixent any rere any, i en les últimes edicions han superat el nombre d'homes participants.

Des de l'any 1986, la Cursa d'El Corte Inglés s'associa amb una entitat que es beneficia dels mecanismes de difusió que genera l'activitat. Aquesta edició, acompanyada del 'hashtag' 'LaCursadelaVida', l'entitat adherida és la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia, que treballa per ajudar infants i joves amb càncer i per oferir suport a les seves famílies en el procés de la malaltia.