Cursets de discriminació de gènere per als condemnats per la puntada de peu a una dona a la Diagonal

El jove que va clavar una puntada de peu a una dona a l’avinguda Diagonal de Barcelona el febrer de 2015 i l’amic que ho va gravar hauran de fer un curset per aprendre a acceptar la diversitat de gènere i un de prevenció de conductes agressives, si no volen entrar a la presó. El vídeo, que des d’aquest dimecres està prohibit difondre, es va fer viral per internet en poques hores.

Els acusats han acceptat els fets i s’han conformat amb una condemna d’un any i mig en el cas de l’autor de la puntada de peu misògina i d’un any per al noi que la va gravar. La sentència assegura que l’acció no només va ser “humiliant i vexatòria” per a la víctima, “sinó per a totes les dones en general”, perquè condicionava la seguretat a “l’espai públic”.

En la gravació es podia veure com l'autor de la puntada de peu comptava enrere amb els dits de la mà mirant la càmera, corria cap a la noia, que era davant seu, i li etzibava un cop al turmell, que la va obligar a estar 75 dies de baixa. En el relat dels fets de la fiscalia que els condemnats han acceptat, el responsable del servei de Delictes d'Odi, Miguel Ángel Aguilar, explica que es tracta d'una acció premeditada contra la víctima "només pel fet de ser una dona".

La sentència té en compte com a atenuant que els acusats van dipositar 60.000 euros el juliol passat per compensar la víctima, però els condemna igualment per delictes contra la integritat moral i de lesions, amb els agreujants de traïdoria i de discriminació per sexe, un fet "fonamental", segons l'advocada de l'associació Dones Juristes que exerceix l'acusació popular, Laia Serra, perquè reconeix que la violència contra les dones "té un component discriminatori", especialment "quan s'exerceix en un espai públic, perquè té l'efecte d'allunyar les dones i de crear inseguretat; totes som víctimes potencials d'aquest tipus de conductes", assegurava la lletrada a la sortida de la vista.

Demanen perdó per carta

En la vista de conformitat els acusats s'han limitat a acceptar els fets i les mesures finalment imposades, tot i que l'advocada de l'acusació particular, Maria Teresa Villanueva, ha explicat que en el seu moment "van enviar una carta" a la seva clienta per demanar-li perdó. Villanueva ha celebrat la sentència que assegura que no "compensa" la víctima, que encara arrossega les seqüeles psicològiques de l'agressió i la difusió del vídeo, una acció que considera "totalment humiliant i vexatòria".

La sentència no té en compte, però, dos episodis presumptament misògins que haurien protagonitzat els dos condemnats abans de la puntada de peu: una suposada empenta a una veïna de Barcelona mentre esperava per creuar en un pas de vianants i un cop al turmell que hauria donat presumptament a una altra noia a Benidorm. "Ho vam intentar posar en relleu, però els elements provatoris no tenien prou pes per estendre la condemna", ha admès Serra.

Els cursets que hauran de fer els condemnats tenen una duració de 30 hores. A Barcelona fa anys que s'imparteixen, però a altres punts de l'Estat no es realitzen. Com que els joves són de Talavera de la Reina i Huelva, en cas que al seu domicili no n'existissin, hauran de venir a fer-los a Catalunya. Els condemnats també tenen prohibit acostar-se o comunicar-se amb la víctima durant dos anys i la indemnitzaran amb 48.000 euros. En cas que tornessin a delinquir, entrarien a presó.