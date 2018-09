La DGAIA calcula que uns 30 MENA han passat una nova nit a comissaries: "És una emergència de país"

La directora d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), Georgina Oliva, calcula que uns 30 menors no acompanyats han passat una nova nit en comissaries d'arreu de Catalunya. "Es troben en unes condicions que no són les òptimes i ho podríem fer millor", ha reconegut Oliva aquest diumenge als micròfons del 'Via Lliure' de Rac1.

"Hi ha però en una situació d'emergència de país", ha afegit la directora de la DGAIA, que afirma que en els darrers mesos s'han creat unes 2.000 places residencials per atendre l'enorme flux de menors estrangers no acompanyats.

"I crec que fins al novembre ens faran falta ben bé entre 900 i 1.200 places noves més, si la tendència es manté", ha comentat Oliva, que ha precisat que els coneguts com a 'menas' s'estan allotjant també "en hotels, cases de colònies i alguna pensió". La DGAIA recorda que està oberta igualment als acolliments familiars.

"Si alguna família vol acollir menors, es pot posar en contacte amb la DGAIA. Són nanos d'una altra cultura, d'uns 14-15 anys, i maquíssims en la seva immensa majoria. Tenen unes ganes boges d'aprendre el català i quedar-se", ha comentat la directora d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, que ha precisat que cada dia arriben a Catalunya entre 20 i 50 menors no acompanyats.

"Un 80% provinents del Marroc. El flux ha anat en augment des que el rei Mohamed VI ha anunciat la intenció d'implantar el servei militar obligatori", ha assenyalat Oliva, que admet que la proporció d'arribades a Catalunya és "escandalosament superior al d'altres comunitats autònomes". "Aquí se senten més ben atesos, és el que ens diuen ells mateixos", ha conclòs la directora de la DGAIA.