La DGT prepara una reforma per limitar a 30 km/h la velocitat en totes les ciutats

El ministre de l'Interior Fernando Grande-Marlaska ha dit avui que la direcció general de Trànsit (DGT) està treballant en la reforma del reglament general de circulació per tal d'establir les condicions per aplicar el límit de velocitat de 30 km/h en totes les ciutats. A més, ha anunciat que en el primer semestre de l'any que ve estaran llestos els plans de mesures per reduir la sinistralitat viària de ciclistes i motoristes, dos dels col·lectius més vulnerables, juntament amb els vianants.

En el context d'una conferència internacional amb experts en seguretat viària de tot el món, el titular de l'Interior ha recordat que l'evolució recent de les xifres de víctimes a les carreteres, tant a Espanya com en altres països, "no ha sigut la que ens hauria agradat".

"Hem d'actuar", ha emfatitzat Marlaska, que ha posat en relleu la "revolució" que s'ha fet a Espanya en matèria de seguretat viària, encara que s'hagi produït un estancament en els últims quatre anys. Entre les mesures que la DGT posarà en marxa, el ministre ha anunciat que es corregirà la velocitat límit de 100 km/h a les carreteres espanyoles, un dels més alts a Europa, en la modificació del reglament general de circulació. El ministre ha destacat que la mesura tindrà un "impacte important" en la seguretat.

A més, en relació a la limitació de la velocitat dins les ciutats a 30 km/h, ha aclarit que no es tracta d'una iniciativa unilateral del ministeri, sinó que són les mateixes ciutats, com Madrid, Bilbao, Saragossa, Màlaga i València, a més de diferents associacions i col·lectius, les que s'han dirigit a Interior per demanar-ho.