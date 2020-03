EN DIRECTE | López-Contreras: "No ens hem trobat mai amb una malaltia infecciosa que es dissemini així"

Joaquín López-Contreras, cap clínic de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sant Pau, reconeix que els malalts de Covid-19 estan arribant al seu hospital "més ràpid del que pensàvem" i els plans de contingència també s'estan desplegant ràpidament per fer front a l'allau de pacients. "No ens hem trobat mai amb una situació així d'una malaltia infecciosa que es dissemini d'aquesta manera", ha reconegut.

En una entrevista a l'ARA amb Antoni Bassas, López Contreras ha assegurat que tots els professionals estan responent de "forma adequada". "El més important és ser reflexiu i prendre decisions amb temps i fer les coses amb la màxima protecció i rigor perquè no hi hagi personal infectat i això exigeix planificació de l'acte mèdic", ha assegurat.

Però admet que els profesionals sanitaris de les urgències estan fent el "màxim esforç" i estan "cansats". Pel que fa a la manca de material, diu que en aquest moment "no es pot dir que anem curts" però "si la cosa avança podríem arribar a fer curts", ha reconegut.

Pel que fa a contractar metges jubilats o d'últims cursos de carrera, tot i que no ho descarta diu que ara mateix no és necessari i que primer cal reorganitzar els professionals de dins perquè deixin de fer tasques no primordials.

"No hem de tenir por però hem de ser molt conscients de la seva importància perquè hi ha malalts que poden emmalaltir de forma severa". "És cert, que persones vulnerables emmalalteixen però també gent jove sense factors de risc, cosa que també passa amb la grip", reconeix.

El repte, diu és que els pacients més greus arribin de forma gradual per evitar el col·lapse sanitari i per això fa una crida a la "responsabilitat ciutadana".