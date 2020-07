Colau lamenta que el Govern "ha arribat tard" a l'àrea metropolitana i demana "reduir la vida social"

"És una evidència. El Govern va arribar tard a Lleida i ha arribat tard a l'àrea metropolitana. Hem de dir les coses com són". Les paraules són de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, després que el Govern hagi demanat a tots els ciutadans de Barcelona i 12 municipis més de l'àrea metropolitana que no surtin de casa si no és "imprescindible". En roda de premsa, Colau ha retret que des de l'Ajuntament van avisar a Salut que els 120 rastrejadors eren insuficients i que hi havia "debilitats" i "dèficits de coordinació" en el procés per aïllar els contactes de les persones que donaven positiu. Ara, però, diu que és moment de "posar-se a treballar" per contenir els contagis i ha demanat als barcelonins que "redueixin la vida social" durant els pròxims dies.

"Estem afrontant situacions noves que generen angoixa. Hem d'informar amb transparència, coordinació, claredat i coherència", ha afirmat Colau. L'alcaldessa ha dit que l'element "clau" de les recomanacions (no sortir de casa és una recomanació, no una obligació) és que la majoria dels contagis es produeixen en la vida social "més relaxada, amb amics, familiars" on no es mantenen les distàncies, no hi ha mascaretes i es barregen diversos nuclis de convivència. "Fes el que hagis de fer, però amb el cercle més íntim", ha dit Colau, que ha demanat "reduir la vida social" i "evitar trobar-se diversos nuclis de convivència".

En canvi, sobre les prohibicions que ha anunciat el Govern, Colau ha dit que "és molt positiu" que el Govern prohibeixi les trobades de més de 10 persones. "Tant si és prohibició com si acaba sent recomanació, té molt de sentit evitar les trobades de més de 10 persones. Prenem-nos molt seriosament això", ha afirmat. A la pràctica, ha dit, és que a partir de demà no es podran fer casaments ni funerals amb més de 10 persones. A partir d'aquest dissabte, el metro també suspèn l'ampliació d'horari nocturn els caps de setmana i vigílies de festiu i, en comptes de tancar a les 2 de la matinada, els últims trens sortiran de les estacions terminals de cada línia a les 12 de la nit.

Alhora, ha dit que han proposat a la Generalitat que els gimnasos i altres centres esportius municipals segueixin oberts per a la gent que hi va a fer esport individual. "Cal distingir entre l'esport que es fa en grup i l'esport individual", ha reclamat. Sobre les platges, Colau ha dit que tant Barcelona com els 4 altres municipis afectats que tenen platja acordaran un criteri comú, tot i que ha apuntat que es podria reduir encara més l'aforament a aquests espais. Aquest matí la consellera de Salut, Alba Vergés, ha recomanat que la gent eviti anar-hi.

Pel que fa als comerços, restaurants i bars, el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha dit que no hi ha indicació perquè tanquin (el Govern ha dit que l'aforament s'ha de reduir al 50% a la restauració), però sí que cal "evitar el contacte", i ha demanat aclariments sobre aquest punt. "Volem saber si el criteri general és el de no superar un determinat aforament i que es mantinguin les mesures sanitàries", ha dit Collboni. De fet, Barcelona proposarà a la Generalitat que hi hagi "excepcions" perquè es puguin mantenir algunes activitats culturals com el Festival Grec, el Cruïlla XXS, les Nits del Fòrum o Sala Barcelona, i no haver de tancar tampoc teatres i cinemes, perquè ofereixen garanties de control sanitari. "Entenem que aquesta vida cultural es pot seguir celebrant", ha dit Colau.

Colau demana a la Generalitat mantenir els esdeveniments culturals amb mesures de seguretat

33 brots actius a la ciutat

"Ara més que mai demanem a la Generalitat que es posin tots els esforços per reforçar la primària, la coordinació interna i el rastreig de casos", ha afirmat. També ha dit que l'Ajuntament de Barcelona es posa a disposició del Govern per treballar conjuntament i de manera "dialogada" per aturar el virus.

L'alcaldessa ha recordat que si la setmana del 29 de juny es van detectar 164 casos positius, aquesta setmana ja se n'han registrat 414, una mica menys que la setmana passada (497), tot i que ha dit que encara faltarà sumar els que es detectin dissabte i diumenge. Ara mateix hi ha 33 brots actius a la ciutat, tot i que cap és d'un nombre molt elevat de persones, segons ha dit Gemma Tarafa, la regidora de Salut.

El Govern ha anunciat aquest divendres que a Barcelona i 12 municipis de l'àrea metropolitana, al Segrià i a la Noguera se suspenen les activitats culturals, esportives, lúdiques i d'oci nocturn, de manera que tancaran cinemes, teatres, gimnasos i locals d'oci nocturn i es redueix al 50% l'aforament en bars i restaurants, on caldrà guardar encara més distància a les terrasses. Tampoc estaran permeses les visites a les residències de gent gran en tots els municipis afectats per les restriccions. També es prohibiran les activitats d'oci nocturn, les d'oci en general i les esportives, que quedaran tancades al públic.