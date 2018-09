El Homrani assegura que la prioritat és que els menors "no dormin al carrer"

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, ha comparegut aquest matí al Parlament per explicar com la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), que és qui assumeix la tutela dels menors desemparats, està gestionant les arribades massives dels menors estrangers no acompanyats (MENA). El Homrani ha assegurat que la prioritat és que els MENA "no dormin al carrer" i ha atribuït la situació de les últimes setmanes, en què els joves immigrants han passat la nit a la seu de la DGAIA o encara estan dormint a les comissaries dels Mossos d'Esquadra, a una "distorsió" perquè no hi ha hagut prou capacitat per generar places davant les arribades dels nois.

"La imatge em preocupa, però em preocupa més el fons", ha dit El Homrani sobre les fotos dels MENA dormint a les comissaries dels Mossos i ha explicat que treballen "perquè aquesta situació no es doni ni s'allargui". "Ho hem aconseguit durant mesos però hi ha dificultats: és un peix que es mossega la cua", ha afirmat el conseller, que ha valorat que la creació de cinc centres d'emergència -dos a la demarcació de Barcelona i un a cadascuna de la resta de demarcacions (Girona, Tarragona i Lleida)- ha de permetre que els joves deixin de passar el dia i la nit a les comissaries. El Homrani ha pronosticat que les arribades massives dels menors es mantindran, com a mínim, els pròxims dos mesos.

En aquest sentit, el conseller d'Afers Socials ha avançat que s'ha de "repensar" i "revisar" el sistema d'infància, que gestiona la DGAIA, "modificant-lo allà on s'han tingut problemes i sent capaços d'adaptar-lo a la realitat, que és canviant". El Homrani ha admès que el sistema "no estava pensat" per als perfils dels MENA i que "no estava preparat" per a l'actual volum d'arribades; per això ha subratllat que s'ha "d'adequar". També ha deixat clar que els joves immigrants "han d'entrar al sistema de protecció" i que no es farà com a altres països europeus, on se'ls separa. "No volem discriminar per origen al sistema d'infància", ha afirmat El Homrani, que ha afegit que l'aposta del departament no és fer "grans centres" per acollir els nois, sinó "petits o mitjans".

El conseller ha destacat que no es tracta de la crisi migratòria més important de les últimes dècades, però ha subratllat que, a diferència d'altres vegades, en aquesta ocasió el 30% dels immigrants són menors, quan el percentatge acostuma a ser del 10%.