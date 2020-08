EN DIRECTE | Salut adverteix que Catalunya no millora, sinó que "retrocedeix" a la situació de fa tres setmanes

Catalunya no millora, sinó que s'ancora a la situació epidemiològica de fa tres setmanes, quan Salut Pública va començar a urgir la població a fer un canvi d'hàbits per evitar una transmissió del covid-19 descontrolada. El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha assegurat que les dades epidemiològiques a Catalunya, malgrat "sembla que ens haguem estabilitzat en el repunt", s'han de llegir com un retrocés, i ha demanat a la població a "fer un esforç" per reduir els contagis d'una manera sostinguda. "Hem d'arribar al 14 de setembre amb la corba abaixada, perquè si segueix disparada, haurem de pensar en altres solucions", ha afegit l'epidemiòleg.

Acompanyat del coordinador de la unitat de seguiment del covid-19, Jacobo Mendioroz, Argimon compareix aquest dijous per analitzar la situació epidemiològica de Catalunya. En les últimes hores s'han notificat 1.288 contagis nous confirmats amb PCR i el risc de rebrot no deixa d'augmentar: avui és de 189,88, exactament tres punts per damunt que ahir, i 26 punts més que fa dues setmanes (163,70).