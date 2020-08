9.658 nous contagis de coronavirus a l'Estat, 3.781 dels quals les últimes 24 hores

El ministeri de Sanitat ha informat aquest dijous de 9.658 nous contagis a l'Estat, 3.781 dels quals les últimes 24 hores, i manté així la tendència a l'alça. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha comparegut en roda de premsa per donar context a la "preocupant" evolució del coronavirus a l'Estat, tal com va advertir el president espanyol, Pedro Sánchez, dimarts. Tanmateix, ha assegurat que la situació és "favorable" perquè l'increment de contagis no està anant associat a un augment "dràstic" de la pressió hospitalària, sinó "gradual". Espanya se situa al sisè lloc del món -el primer a Europa- amb una major incidència acumulada de casos els últims 14 dies -183-, l'indicador de contagis per cada 100.000 habitants.

L'epidemiòleg ha admès que hi ha transmissió comunitària als territoris més afectats -especialment Comunitat de Madrid, Catalunya i Aragó-, però ha insistit que la capacitat diagnòstica explica en bona part l'increment: 516.000 proves PCR entre el 17 i el 23 d'agost. Simón ha destacat que dilluns -el primer dia de la setmana és quan se'n fan menys, ha assegurat- se'n van fer 70.000, més del doble de les 30.000 que es feia un dilluns de fa un mes.

Actualment, hi ha 6.036 persones ingressades per coronavirus, 715 de les quals a les Unitats de Cures Intensives (UCI). L'increment respecte dimecres és de 133 malalts més hospitalitzats i 18 en situació greu. La Comunitat de Madrid és la que més pacients té en aquest moment -1.808- i després ve Catalunya amb 1.039, segons les dades de Sanitat. Simón ha subratllat que el 5% de llits a l'Estat estan ocupats per pacients de coronavirus i ha destacat que en el pitjor moment de l'epidèmia era del 55%. Pel que fa a les víctimes mortals, el darrer informe del ministeri reporta 25 morts més, i ja són 28.996 des que va començar la pandèmia.