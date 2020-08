Simón veu una "estabilització" dels brots a Catalunya per l'"efecte" de les restriccions

Malgrat que Catalunya ha superat aquest dilluns la xifra dels 100.000 contagiats de covid-19, amb 243 nous positius notificats, el risc de rebrot va a la baixa segons les dades de Salut. Una aparent millora de la situació que coincideix amb la que fa Sanitat. Malgrat que un error tècnic ha impedit que Catalunya, Madrid i Navarra apareixessin en les dades del dia facilitades pel ministeri, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha afirmat que Catalunya està "controlant a poc a poc" els brots. "Està clara l'estabilització i inclús l'inici del descens a Lleida, però a l'Àrea Metropolitana de Barcelona també s'està estabilitzant progressivament i sembla que les mesures estan tenint el seu efecte", ha afirmat. No s'ha referit, per contra, a la situació a l'Alt Empordà ni a d'altres punts del país on també hi ha hagut increments de casos.

Un altre dels punts calents al territori espanyol continua sent l'Aragó: les mesures aplicades també estarien tenint un "efecte favorable" però encara hi hauria una "transmissió important" a Saragossa i no es pot confirmar que s'hagi arribat al pic de contagis, ha reflexionat Simón, si bé ha remarcat que el sistema assistencial a la comunitat no està "sota pressió". Amb 560 brots a l'Estat, l'epidemiòleg ha afirmat que hi ha 12 províncies en "fase ascendent" de casos, mentre que a la resta la corba s'estaria estabilitzant o baixant. Tot i deixar clar que la situació a l'Estat no és en aquests moments "greu" ni comparable a fa uns mesos, ha alertat d'alguns brots que evidencien "transmissió comunitària" i que es podrien "descontrolar" al País Basc, Andalusia o Múrcia. També ha destacat que cal veure com evoluciona la situació a Madrid, una de les comunitats de les quals aquest dilluns no s'han donat dades.

A nivell global, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha valorat positivament que el 60% o més dels casos detectats a l'Estat continuen sent asimptomàtics, així com també la baixa "letalitat" del virus detectada en les últimes setmanes. "Estem molt segurs que estem detectant molt més del que detectàvem abans, si bé la positivitat de les PCR també ha augmentat", ha matisat. Amb tot, s'ha mostrat prudent a l'hora d'analitzar la situació actual. Simón ha insistit que els brots amb major nombre de casos es mantenen associats a l'oci nocturn i que els relacionats amb els temporers han baixat "substancialment" com a conseqüència de les mesures aplicades per les comunitats afectades.

En el marc de la roda de premsa, Simón ha explicat que les autonomies decidiran a finals d'aquesta setmana o principis de la que ve si sol·liciten o no l'aplicació de rastreig de contactes voluntària Radar Covid que el govern espanyol ha provat ja a l'illa de la Gomera. La secretària d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, Carme Artigas, ha afirmat aquest mateix dilluns que l'apli hauria d'estar disponible el 15 de setembre per a tot l'Estat, tot i que el 10 d'agost ja podria habilitar-se per a les Balears i les Canàries pel seu vincle amb el turisme. Dels resultats de la prova pilot a la Gomera, ha destacat que l'eina gairebé "dobla" la capacitat de detecció de contacte de positius dels rastrejadors manuals (de 3,5 a 6,4). Simón ha valorat positivament els resultats a l'illa de les Canàries, però ha recordat que s'ha testat amb certa transmissió "simulada" i que caldrà veure com funciona en una situació més "realista".