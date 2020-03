EN DIRECTE | Catalunya entra en fase d'alerta i prohibeix les concentracions de més de 1.000 persones

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha elevat aquest dimecres a fase d'alerta l'amenaça de propagació del coronavirus a Catalunya. "Seguim en una fase de contenció del virus, però hem decidit passar a fase d'alerta per establir noves mesures preventives", ha reconegut Torra. Davant un previsible augment dels contagis, el Govern ha elaborat un paquet de mesures pràcticament igual al que han decretat la Comunitat de Madrid i Euskadi, els territoris més afectats per la Covid-19 a l'Estat. El Govern ha anunciat la suspensió o l'ajornament de totes les activitats d'oci, culturals i religioses que impliquin una concentració superior a 1.000 persones. Qualsevol altre activitat que impliqui una assistència inferior al miler de persones es podrà celebrar, però només si s'ocupa un terç de l'aforament autoritzat. L'objectiu és garantir una distància suficient entre els assistents. La prohibició implica tots els esdeveniments celebrats al país, en espais oberts o tancats i tant si són oferts per organitzadors públics com privats.

Tal com es va avançar aquest dimarts, el Govern també ha decretat que tots els esdeveniments esportius professionals i no professionals que se celebrin al país es faran a porta tancada per evitar la circulació incontrolada del virus. Queden al marge de la restricció els partits jugats per menors d'edat que sí que podran ser acompanyats per adults. Amb tot, pel que fa als tornejos entre escoles, el Govern recorda que "no són imprescindibles" i que es poden postposar. Aquestes ordres entren en vigor demà dijous i s'estendran, com a mínim, quinze dies. El període de vigència, però, podrà ser prorrogable en funció de l'evolució de l'epidèmia.

El president ha comparegut acompanyat dels consellers d'Interior, Miquel Buch, i la consellera de Salut, Alba Vergés, i després d'una reunió amb el co mitè tècnic del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) per emergències associades a malalties transmissibles emergents d'alt risc. "Vivim una situació favorable respecte a territoris veïns i volem continuar així, i per això creiem que és moment de fer passos preventius endavant", ha afirmat Vergés. "Tot el que és prescindible ho hem de postoposar per protegir les persones més vulnerables", ha puntualitzat la consellera.

El coronavirus ha afectat 125 persones i ha causat tres víctimes mortals. Des del Govern han matisat que la transmissió de la Covid-19 està controlada, perquè s'ha identificat l'origen de la infecció en tots els casos, però han admès que la declaració de la fase d'alerta permet avançar-se a escenaris més complexos.