Les residències tindran 2.800 places lliures i contractaran més de 2.000 professionals de cara a un possible rebrot

El Govern vol blindar les residències, principal punt negre de la pandèmia després de 4.098 morts dins aquests espais a Catalunya, de cara a un possible rebrot. Els departaments de Salut i Afers Socials, Treball i Família hi dedicaran 96 milions en un pla de contingència que inclou la contractació de més de 2.000 nous professionals, la reserva de 2.800 places lliures per fer aïllaments i l'abastiment de material de protecció en estoc per a quatre setmanes.

Amb l'objectiu de preparar-se per a una "segona onada", la consellera de Salut Alba Vergés ha assegurat en la roda de premsa al costat del conseller Chakir El Homrani que amb només un cas positiu en una residència de gent gran s'actuarà "com si fos un brot", fent tests PCR no només a la persona infectada sinó a tots els residents i treballadors de la residència. Si aquest positiu és asimptomàtic o lleu, s'hi destinaran nous i redoblats esforços per aïllar-lo i evitar contagis.

Un d'aquests esforços és l'exigència per als centres residencials, que hauran de reservar places lliures per facilitar els aïllaments. A tot Catalunya hi haurà 2.800 places lliures per facilitar les sectoritzacions. Les residències públiques hauran de tenir un 8% de places lliures, per un 4% o 5% de les privades amb places concertades i tres places lliures les residències privades. A les residències petites, el Govern els demanarà com a mínim una plaça lliure. "Hem de seguir actuant per condicionar les residències, perquè pot arribar una segona onada", ha alertat la consellera Vergés, que ha defensat que aquesta feina serà efectiva ara que hi ha "més informació", tot i que ha reconegut que es poden donar casos puntuals de covid-19 en residències.

La ràtio de treballadors per resident també augmentarà gràcies a la contractació de 480 infermers, infermeres i metges i de 1.800 professionals auxiliars i gericultors. La infermera de nit serà obligatòria en residències amb més de 60 places i el pla suposarà una inversió de 56 milions d'euros per al Govern.

El pla de contingència també preveu la creació d'una agència integrada d'atenció en la qual participaran els dos departaments perquè la gent gran i dependent sigui atesa des de les perspectives social i sanitària. "Hem de deixar de fragmentar l'atenció a les persones", ha dit la consellera Vergés, mentre que el conseller El Homrani ha destacat "l'abordatge de dependència i autonomia" de les persones i "l'envelliment de quilòmetre zero" com els principals objectius d'aquesta agència.

Pel que fa a la situació de les residències, la consellera Vergés ha afirmat que un 4% encara estan classificades com a vermelles i que això "anirà fluctuant, malauradament". En el balanç ha volgut destacar que ja hi ha 10.805 persones grans que s'han recuperat pel coronavirus.

Entre les xifres indicadores de la pandèmia a les residències, els consellers han destacat que s'han dut a terme 2.472 reubicacions i 736 retorns a domicilis durant la pandèmia, i que s'han creat 1.071 noves places en 28 nous espais. Dels retorns, 298 ja han tornat a ingressar a residències, on també s'han produït els primers ingressos nous, un total de 42 un cop acabat l'estat d'alarma. Durant la pandèmia s'han efectuat 4.500 trasllats a hospitals o centres sociosanitaris i s'han fet 106.000 proves PCR a residents i treballadors o treballadores de residències de gent gran. S'han repartit 8 milions d'equipaments de protecció als centres residencials.

Els centres sociosanitaris o d'atenció també han de tenir un "paper rellevant" de cara a un possible rebrot, per la qual cosa el departament de Salut preveu incrementar la contractació en 500 llits amb una inversió de 25 milions d'euros.