Damià Calvet: "Hi ha un greuge en l'atenció de la Generalitat cap al món rural"

En menys de 24 hores naixerà a Catalunya un nou organisme per gestionar i protegir la biodiversitat i el patrimoni natural: l’Agència de la Natura de Catalunya. Si no hi ha imprevistos, JxCat, ERC, PSC, Comuns i la CUP votaran a favor de la creació del nou ens, mentre que el PP i Ciutadans hi votaran en contra. Un cop rebi la llum verda dels grups polítics, l'Agència passarà a mans de la conselleria de Territori, que n'impulsarà la redacció dels estatuts i el desplegament.

L'Agència de la Natura ha aixecat molta polèmica en les últimes setmanes: la diputació de Lleida, quatre consells comarcals, més de 40 ajuntaments i més de 200 entitats han demanat que s'ajorni la seva aprovació. S'ho han plantejat?

Ha aixecat, efectivament, alguna polèmica –més per desinformació que per cap altra cosa–, però també ha aixecat moltes adhesions. L'ajornament era un dels plantejaments que ens feien, però quan explicàvem què és o què no és l'agència, en moltes ocasions ja resolíem els dubtes i neguits.

Però amb tot el rebombori que s'ha generat, es penedeix de no haver parlat abans amb el territori?

No em pertocava, aquesta és una Agència que neix al Parlament i que ha seguit tots els tràmits que havia de seguir fins a la seva aprovació. Per tant, em sembla una mica perillós qüestionar la dinàmica del Parlament en l'aprovació de les proposicions de llei. Que arribis al final del procés i que algú al·legui desconeixement i que amb aquesta afirmació es pretengui tornar a començar tot el procés seria un frau democràtic.

Diu que hi ha molt de desconeixement, però entre els opositors hi ha alcaldes que són de JxCat, ERC i el PSC, tres dels quatre partits que l'impulsen. No han informat als seus representants?

A mi m'hauria agradat que no hi hagués hagut soroll, però el soroll hi ha sigut. Per tant, no em vull centrar en el soroll i em quedo amb el compromís dels quatre grups parlamentaris que l'impulsen i amb la fermesa del departament de Territori, que volen presentar l'Agència com una oportunitat de futur. Perquè, amb la redacció dels estatuts, tenim al davant l'oportunitat de convertir-la en una eina útil per protegir i potenciar la biodiversitat i el patrimoni natural.

Arran del malestar que ha provocat al territori l'aprovació de l'Agència, s'ha creat la Plataforma en Defensa del Món Rural, amb qui es va reunir dilluns. Com va anar la trobada?

Va ser una trobada amb unes persones que ens van tornar a exposar els arguments pels quals creuen que l'Agència no hauria d'aprovar-se. I els vam respondre amb arguments explicatius i vam anar més enllà, perquè hem percebut que sovint la plataforma entra en temes que no són competència de l'Agència, per exemple, en política agrària o en infraestructures. Què interpretem d'aquesta plataforma? Que hi ha un greuge respecte a l'atenció de la Generalitat cap al món rural, i això ho hem de poder superar amb l'Agència i amb molts altres instruments.

Per acostar posicions amb els més detractors, vostè va proposar ampliar amb tres membres més el Consell de Direcció. Ho podran fer?

Sí, vaig proposar-ho als quatre partits, demà veurem si és possible. Però si no pot ser via parlamentària, jo m'he compromès a presentar-ho a través d'un decret llei del Govern per incrementar la representativitat del món local i de l'econòmic en el Consell de Direcció.

També s'ha compromès a redactar conjuntament els estatuts amb els representants del territori. Com ho farà?

El departament farà una proposta inicial que després portarem a diàleg tant al territori –amb les comarques i les vegueries– com als sectors econòmics i entitats. Estem plantejant una cascada de reunions per recollir propostes i que, al final, hi hagi una posada en comú, que facin que l'Agència sigui molt percebuda com a pròpia per part de tothom. Els estatuts els aprovarà el Govern i després els haurà de validar el Parlament.

Té sentit crear una Agència de la Natura sense les competències en matèries com l'agrària o la forestal?

Sí, té sentit, perquè hi ha altres administracions que també ho tenen així: per exemple, a Europa la política forestal està separada de política del medi natural. En tot cas, s'ha optat per fer una Agència de la Natura que ens permeti tenir més capacitat i més recursos per actuar al medi natural i que pugui interrelacionar-se amb la resta de departaments i sectors implicats.

Però els dos partits del Govern, JxCat i ERC, van presentar una esmena per eliminar una part del text inicial que preveia que l'Agència pogués tenir més competències. Per què?

Aquesta va ser la conclusió a què van arribar els dos grups parlamentaris que donen suport al Govern per fer possible una Agència. Si ens encallàvem en la discussió competencial, segurament hauríem perdut l'oportunitat de disposar d'una Agència per actuar positivament al territori.

La Xarxa de la Conservació de la Natura, un dels principals defensors de l'Agència, reconeix que la prioritat seria crear una conselleria de Medi Ambient. Hi està d'acord?

Un dels primers departaments de medi ambient que es van crear al sud d'Europa va ser a Catalunya el 1991. Després la distribució competencial ha variat. Però l'important és que hi hagi un lloc on hi pugui haver una visió integral i transversal de les polítiques ambientals i que es pugui relacionar amb la resta de departaments. I, en aquest sentit, l'Agència hi ajudarà.

Un cop el Parlament hi doni llum verda, quin serà el pròxim pas?

El pròxim pas serà aprovar el decret llei per ampliar el Consell de Direcció, si demà el Parlament no pot modificar el text actual. I després començarà el procés participatiu per redactar els estatuts, que durarà com a mínim un any.