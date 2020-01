“El Delta no pot esperar més: necessitem un pla d’acció immediat”

Ahir al matí el temporal va donar una treva i l’aigua del mar va començar a retrocedir dels camps de cultiu del delta de l’Ebre, encara que tímidament. Els pagesos ho van aprofitar per acostar-se a les finques i fer una primera avaluació dels danys, però no sempre va ser possible. “Encara no hem pogut accedir a una de les principals estacions de bombeig, la que està ubicada a la zona de Pal, a la zona costanera de Deltebre. En desconeixem el seu estat i no sabem si està operativa. El seu funcionament serà essencial per poder desguassar els camps els pròxims dies. Perquè encara que ara comencés a bufar el típic vent de mestral, que ajudaria a evacuar l’aigua, sense les bombes tot serà en va”, explicava Xavier Curto, vicepresident de la Comunitat de Regants de l’Esquerra de l’Ebre. Però, a més de l’estat de les estacions de bombeig, els pròxims dies caldrà avaluar l’estat de les comportes basculants que regulen la sortida de l’aigua dels arrossars i eviten l’entrada del mar. “En cas que s’hagin espatllat, les despeses econòmiques per tornar a la normalitat es poden disparar”, afegia.

Però l’avaluació dels danys en les infraestructures hidràuliques que regulen els fluxos d’aigua per séquies, canals, llacunes i arrossars només serà el primer pas d’una feina que, segurament, s’allargarà uns mesos. “Un cop hàgim extret l’aigua de les finques caldrà rentar el terreny de l’aigua de mar. Haurem d’inundar els camps amb aigua del riu per treure’n la sal. Al març hauríem de tenir els camps a punt per iniciar el nou cicle de cultiu de l’arròs, però no sé si arribarem a temps”, comentava Manel Ferré, vicepresident de la Comunitat de Regants del Delta de l’Ebre. “És massa aviat per fer previsions, però l’afectació sobre la pròxima collita serà important i lamentem que, malgrat que fa anys que denunciem el procés de regressió al Delta, no s’hagi implementat una política territorial adequada per posar-hi fre”, es queixava Marcel Matamoros, portaveu d’arròs de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. I totes aquestes queixes són les que va poder sentir directament el president de la Generalitat, Quim Torra, ahir al matí en la reunió que va mantenir a l’Ajuntament de Deltebre amb els principals agents polítics i econòmics del territori.

Torra, que també ho va aprofitar per visitar les principals zones del Delta afectades pel temporal, va prendre consciència de la situació i va insistir en “la necessitat de trobar solucions ara i aquí”. “Refermo el compromís de la Generalitat per passar a l’acció. El Delta no pot esperar més: necessitem un pla d’acció immediat. Aquest temporal representa un punt d’inflexió claríssim que ens obliga a tots, també a l’estat espanyol, a posar-hi tots els nostres esforços”, va recalcar. De fet, el president va anunciar que la setmana vinent -segurament dimecres a la tarda- tornarà al Delta per participar en la presentació de l’actuació que proposa la Taula del Consens, formada per les comunitats de regants i els municipis pròxims a la desembocadura: “La consellera d’Agricultura, el conseller de Territori i jo mateix hi serem per escoltar les peticions i fer possible que entre tots puguem atendre les necessitats per superar aquesta catàstrofe”.

Danys a les collites

El pas del Gloria no ha afectat només l’activitat agrícola del delta de l’Ebre. Al Maresme, cooperatives d’horta com ara Progrés-Garbí de Malgrat i Conca de la Tordera de Palafolls van patir danys greus. Les inundacions arriben al 80% de la superfície de conreu. En cooperatives cerealistes de l’Alt Empordà, com a Castelló d’Empúries, l’aigua de mar va entrar als camps més pròxims a la desembocadura de la Muga i un 70% dels conreus estan inundats. La majoria de finques ja havien sembrat cereal i probablement es perdrà la collita.