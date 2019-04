Desallotgen l'entitat que feia misses franquistes del castell de Montjuïc

La comitiva judicial ha desallotjat aquest matí l'assocació Amics del Castell de Montjuïc de l'espai que ocupaven, sense permís, des de l'any 2015. Es tracta de l'entitat que organitzava misses franquistes a la fortalesa fins que el govern d'Ada Colau li va denegar el permís per fer-ho entenent que contravenia la llei de memòria històrica. Ara fa dos anys el consistori va començar els tràmits per expulsar l'associació del recinte, on encara feia ús d'un despatx i d'un magatzem. El govern municipal apunta que l'activitat d'aquesta entitat no s'adiu amb l'enfocament cultural que té el castell.

L'equip de Colau va firmar, l'estiu del 2017, una resolució per engegar el procés definitiu d'expulsió de l'associació de tot el castell de Montjuïc. I l'ordre ha pres forma aquest matí. L'entitat ocupava els espais sense pagar ni tenir cap document que ho avalés, ja que el seu permís havia caducat el 2015 i el govern municipal no el va renovar. Des de llavors, el grup ha fet servir el despatx i el magatzem soterrani -que se situen a l'antic edifici annex d'oficials, que ara és l'edifici de la direcció de la fortalesa- sense cap autorització per escrit. Amics del Castell de Montjuïc també havia fet ús, anteriorment, d'una sala del pati d'armes del castell, que havien rebatejat com a "Rincón del Niño", i d'on el consistori ja els havia expulsat.

Polèmica a Montjuïc per una missa franquista

En aquell moment, l'entitat va denunciar que portava anys sent víctima de "mòbing encobert" per motius ideològics i en va culpar tan l'alcaldessa com els seus antecessors, Jordi Hereu i Xavier Trias. L'Ajuntament havia de recuperar el local arran de les obres de rehabilitació del castell, segons fonts municipals, però l'entitat es va negar a abandonar-lo i, per això, es va haver de recórrer als tribunals. L'associació va qualificar llavors l'actuació d'"abús del poder". Avui el consistori ha completat la seva expulsió i Amics del Castell de Montjuïc ja no disposa de cap espai a la fortalesa.

La presidenta de l'entitat, Carmen Fusté, havia assegurat a aquest diari, el juliol del 2015, que eren "okupes consentits" al castell. Va dir que, com que no s'ha creat el consorci del castell, "no hi ha conveni" i va explicar que mantenien el local per un buit legal. Segons l'associació, tenen el local des del 2004 arran d'un acord verbal amb l'anterior patronat del castell.