Detenen un matrimoni de Lleida per l'assassinat d'una dona discapacitada a Benidorm

Agents de la Policia Nacional han detingut un matrimoni de Lleida, de 59 i 56 anys, com a presumptes autors de l'assassinat d'una dona discapacitada a Benidorm (Marina Baixa). La dona patia una malaltia rara anomenada focomèlia, per la qual no tenia ni braços ni cames i anava en cadira de rodes. Segons han explicat fonts policials a l'ACN, darrere del crim hi hauria motius econòmics. L'home havia treballat per a la víctima, i el matrimoni (per al qual han decretat presó preventiva sense fiança) hauria aprofitat la seva relació laboral i d'amistat per cometre l'assassinat. La idea, també segons la policia, era fer passar el crim per un accident.

I de fet, en un primer moment la mort de la dona s'havia considerat un accident, ja que la policia va trobar la víctima estirada al terra amb la cadira de rodes sobre l'esquena. Malgrat tot, un cop el metge forense va analitzar els cops que tenia al crani va determinar que no concordaven amb la posició d'un accident fortuït, ni tampoc amb la morfologia de la cadira de rodes.

Els responsables de la investigació, que va començar oficialment el 16 de juny, van arribar al matrimoni de Lleida després d'entrevistar la gent del voltant de la dona assassinada. Al principi l'home, a qui la víctima havia contractat com a assistent domèstic, va manifestar que no tenia coneixement dels fets i que havia tornat al seu domicili de Lleida amb la seva dona un cop s'havia extingit el contracte laboral. En una segona declaració, però, el matrimoni va admetre que tenia relació amb la dona des de feia diversos anys. El que finalment ha fet concloure als investigadors que ells són els culpables és que dos dies abans de la troballa del cadàver tots dos van sortir amb pocs minuts de diferència de Lleida en direcció a Benidorm amb cotxes diferents i que havien tornat un dia després.

En diverses inspeccions fetes al domicili de la víctima, els policies van localitzar una caixa forta amb diversos sobres de diners buits. Això, i una anàlisi dels comptes bancaris i dels deutes que tenia el matrimoni, els ha fet concloure que queda acreditat que el mòbil del crim va ser econòmic.