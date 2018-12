Detenen un menor per agredir sexualment tres dones a la zona de la Vall d'Hebron

Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor de 17 anys per agredir sexualment tres dones –dues de les quals va violar– a la zona de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Segons ha avançat 'Tot Barcelona' i han confirmat fonts policials a l'ARA, els Mossos han arrestat el noi pels tres casos: dos fets consumats i un intent de violació. Com que es tracta d'un jove de menys de 18 anys, la policia l'ha posat a disposició de la Fiscalia de Menors per delictes contra la llibertat sexual.