Detingut a Madrid un jihadista que ja havia complert condemna com a membre d'Al-Qaida

La Policia Nacional ha detingut avui a Madrid un home de 52 anys, d'origen espanyol, per la seva presumpta integració en l'organització terrorista Daeix, on hauria realitzat tasques de captació, adoctrinament i ensinistrament, segons informa el ministeri de l'Interior. Aquest home, del qual no s'ha facilitat el nom, havia estat condemnat ja per la seva integració en l'organització terrorista Al-Qaida, i després de la seva posada en llibertat, hauria desenvolupat, segons el ministeri, "un perfil afí a la figura de l'cibersoldat, la versió 2.0 del combatent jihadista que utilitza la xarxa informàtica per compartir, interactuar i propagar l'ideari terrorista".

Lluny de reconduir la seva conducta, afirma el ministeri de l'Interior, el detingut "havia implementat les seves accions com a part del seu compromís amb els postulats ideològics i terroristes del Daeix". Després de convertir-se en "el primer condemnat a Espanya pels atemptats de Nova York de 11 de Setembre i després de més de nou anys a la presó per pertinença o integració en organització terrorista i tinença il·lícita d'armes", va sortir de presó el maig del 2011.

Tot i haver afirmat en declaracions als mitjans de comunicació que ell buscava "viure en pau" i que no era un terrorista, el detingut va continuar sent objecte de seguiment per part dels agents de la Policia Nacional. Els investigadors van detectar que havia "renovat el seu compromís" per complir amb "els requeriments de la Jihad virtual o electrònica i activitats d'ensinistrament operatiu de tercers dins la Jihad violenta".

El detingut havia desenvolupat un sofisticat 'modus operandi' virtual per portar a terme "una activa tasca de difusió massiva a internet a fi de no ser detectat", diu Interior. L'home acumularia una quantitat important de material que "allotjava de manera simultània en diversos dels seus perfils o mitjançant fils de missatgeria instantània per a aconseguir el màxim nombre de persones possible".

Al costat d'aquest adoctrinament intel·lectual, "un altre pilar fonamental en la seva estratègia delictiva era realitzar l'ensinistrament operatiu en tècniques de combat", segons el ministeri. Per això publicava vídeos "en els quals ell mateix apareixia manejant armes blanques amb gran destresa, acompanyats de missatges altament explícits dirigits a la comissió d'accions terroristes".

Segons el ministeri de l'Interior, el detingut "incidia especialment en el condicionament psicològic dels nous reclutes, als quals preparava mentalment perquè finalment mostressin la seva disposició a cometre atemptats terroristes, emparats en mandats divins sobre el martiri".

L'operació, que continua oberta, ha estat portada a terme per agents de la comissaria general d'informació de la Policia Nacional sota la supervisió del jutjat central instrucció número dos i la coordinació de la Fiscalia de l'Audiència Nacional.