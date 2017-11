Detingut per atracar una joieria de Barcelona a punta de pistola

Els Mossos d'Esquadra han detingut un dels cinc presumptes atracadors que, el desembre del 2015, van obrir foc contra uns vigilants de seguretat després d'assaltar una joieria situada en un centre comercial de Barcelona. Els lladres es van emportar 210.000 euros en joies.



Segons ha informat els Mossos d'Esquadra, amb la detenció d'aquest presumpte lladre, de 38 anys i nacionalitat xilena, són dos els arrestats fins ara per l'atracament a la joieria, perpetrat per un grup d'experimentats delinqüents amb robatoris violents en altres països.



El detingut, que està acusat dels delictes de robatori amb violència i intimidació, va participar suposadament el 23 de desembre del 2015 en l'atracament d'una joieria de Barcelona, en el que els lladres, després de fer-se amb un botí valorat en 210.000 euros, van ser perseguits per un vigilant de seguretat. Un dels atracadors va poder ser retingut per dos vigilants de seguretat a l'aparcament del centre comercial, amb l'ajuda de d' a ltres ciutadans, i en veure's acorralat va obrir foc contra els guàrdies, que van haver de parapetar-se darrera d'uns cotxes aparcats per evitar ser ferits per les bales.



Finalment, els quatre atracadors que van perpetrar l'assalt van fugir en un vehicle d'alta gamma robat, al volant del qual els esperava un cinquè membre de la banda. Posteriorment van abandonar el vehicle prop del lloc dels fets.



En la seva fugida, els lladres van llançar a la calçada uns 'miquelets', estri típic de Xile format per dos claus encreuats i soldats entre ells de forma tetraèdrica que els delinqüents utilitzen per punxar les rodes dels vehicles policials que els persegueixen.



Arran del robatori violent de Barcelona, la Unitat Central d'Atracaments dels Mossos d'Esquadra va iniciar una investigació durant la qual van descobrir que els assaltants eren delinqüents amb una llarga experiència i gran capacitat per moure's internacionalment.



El juny del 2016, va ser detingut a Barcelona un dels presumptes assaltants, també de nacionalitat xilena i que després va ser extradit al seu país on compleix condemna per la seva participació en l'atracament a un furgó blindat perpetrat el setembre de 2006 a Santiago de Xile.



A la comunitat de Madrid, els Mossos van localitzar a principi d'aquest any el segon dels membres de la banda dels atracadors, que suposadament s'havia desplaçat a aquesta zona per cometre robatoris amb força a l'interior de domicilis. L'home, també xilè i que havia intervingut el 2014 en un altre atracament a un furgó blindat del seu país, va fugir a Xile després de passar a disposició judicial, per la qual cosa un jutjat de Barcelona va dictar una ordre europea de detenció i lliurament per arrestar-lo.



El 15 de novembre passat, la policia metropolitana de Londres va detenir el suposat atracador a l'aeroport de Heathrow, després de rebre una alerta de la policia xilena de què viatjava en avió des de Santiago de Xile. El detingut ha estat extradit a Espanya per ingressar a la presó per la seva presumpta relació amb el robatori violent de Barcelona.



Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la seva investigació i no descarten noves detencions.