Detingut per fer-se passar per fotògraf per obtenir imatges de menors despullades

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys com a presumpte autor dels delictes d'exhibicionisme i corrupció de menors a través d'Internet per fer-se passar per un fotògraf professional per poder aconseguir imatges de menors nues. Segons ha informat la policia en un comunicat,, la investigació va començar al juliol, quan una noia de 14 de Blanes (Girona) víctima d'assetjament a menors a Internet, l'anomenat 'child grooming', va explicar als Mossos que un fotògraf li va oferir treballar com a model o dependenta d'una gran marca de roba per un salari de 1.600 euros, però que per aconseguir la feina havia de superar un procés de selecció que incloïa una entrevista per 'webcam'. Li va fer l'oferta a través d'una coneguda xarxa social.

Durant l'entrevista, l'home li va demanar que s'exhibís en banyador i roba interior, i també que li mostrés els seus genitals, i la va obligar a realitzar més sessions amb l'amenaça de difondre les imatges de la primera conversa.

Les indagacions policials van portar a identificar el suposat fotògraf: un home que s'havia creat un perfil fals en dues xarxes socials que utilitzava per contactar amb noies -moltes, menors- i intentava que es despullessin davant la càmera mentre ell es masturbava.

Dijous passat, 9 de novembre, un dispositiu dels Mossos va aconseguir detenir i intervenir el material informàtic amb el qual havia dut a terme el delicte. L'arrestat, de nacionalitat espanyola, va passar a disposició del Jutjat de Guàrdia de Santa Coloma de Farners (Girona) al dia següent i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.