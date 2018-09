Detingut el cap d’una màfia georgiana que robava domicilis a Barcelona

Els Mossos han detingut el màxim cap d’una organització criminal georgiana que tenia antecedents policials a Rússia i robava domicilis a l’àrea metropolitana. Es tracta d’un home de 53 anys, que feia mesos s’havia instal·lat al districte de Nou Barris sota una identitat falsa i que era el cervell de “gran part” dels robatoris d’aquest tipus a Barcelona. Tenien una activitat frenètica, sovint actuaven diàriament. De fet, segons han explicat des de l’àrea d’investigació criminal dels Mossos de Barcelona, el nombre de robatoris en domicilis a la ciutat "ha decaigut un 50% des de la seva detenció". Amb el cap de la màfia, els Mossos també han detingut 14 lladres més, vuit dels quals estaven a les seves ordres i sis (4 a la presó) més que pertanyien a una altra organització criminal georgiana que també actuava a la zona.

La quinzena dels detinguts, que tenen entre 26 i 61 anys, operaven d’una manera similar. Uns dies abans de cometre el robatori, alguns integrants del grup inspeccionaven la porteria de l'edifici per analitzar les portes i les mesures de seguretat del domicili. Llavors planificaven el cop i, dies després, una altra persona accedia a l'edifici per col·locar el clàssic trosset de plàstic a les portes. Si passats un parell de dies el marcador encara seguia a lloc, els lladres decidien actuar perquè entenien que en aquella casa no hi trobarien ningú. El dia del cop, hi acostumaven a anar quatre persones: una vigilava que no hi hagués controls policials, una altra conduïa el cotxe en cas que en tinguessin, una tercera era l'especialista en obrir panys i la resta s'encarregaven de robar el botí. Sovint es desplaçaven en transport públic, menys la que s'enduia els objectes, que ho feia en taxi. I el seu moment predilecte era el cap de setmana.

El cap mafiós, el 'kanonieri kurdi' en georgià, seguia tot el procés des de casa. Ell havia ordenat els grups de lladres, havia planificat les accions i, quan els autors del robatori tornaven, era ell qui gestionava la caixa comuna –l’oshback– i qui tenia l'última paraula si hi havia problemes amb el repartiment dels diners. Per tot plegat, ell també rebia una contraprestació econòmica. “No és habitual que el 'kanonieri kurdi' operi des de la mateixa ciutat, normalment ho fa des d'una presó a l'estranger”, ha explicat el cap de l'àrea d'investigació criminal dels Mossos de Barcelona, Pere Guillén. De fet, el cap de la segona organització desarticulada operava des d'una presó francesa. L'inspector també ha dit que els lladres rasos, quan van saber que el seu cap havia estat detingut i que no es tractava d'una actuació policial qualsevol, van tenir una “reacció d'horror”.

Durant els escorcolls als pisos d'alguns dels detinguts, s'han trobat objectes petits: smartphones de qualitat, més de dos quilos en joies d'or i 13.000 euros en metàl·lic. “Els lladres georgians són selectius, no s'emporten ni els ordinadors”, ha afegit Guillén. La unitat del Mossos que va liderar els escorcolls també va interceptar eines per obrir caixes fortes i panys amb els quals es calcula que els lladres s'entrenaven abans de cometre el robatori. De la quinzena de detinguts, estan en presó preventiva i n'hi ha deu més que encara busquen.

540x306 Detingut el cap d’una màfia georgiana que robava domicilis a Barcelona / MOSSOS Detingut el cap d’una màfia georgiana que robava domicilis a Barcelona / MOSSOS

Un augment “constant” dels robatoris

Malgrat han celebrat el descens dels robatoris registrats des que es van produir aquestes detencions, els Mossos han alertat que el nombre d'aquesta mena d'intervencions en domicilis no para de créixer. “A Barcelona, pràcticament, hi ha detencions cada setmana”, ha assegurat Guillén. I la pujada és “constant” els últims anys. Malgrat tot, la majoria no ingressen a presó. “Si s'enxampa un lladre al domicili o al sortir-ne, es considera una temptativa i la pena és molt baixa”, ha especificat. Davant d'aquesta situació, el cap de l'àrea d'investigació criminal dels Mossos de Barcelona ha instat a fer una “reflexió” sobre les penes que s'apliquen en aquests casos a l'estat espanyol.